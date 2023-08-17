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    Повторная коллизия «Брейдаблика»?

    «Брейдаблик» — «Зриньски». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 17 августа 2023 года

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    «Брейдаблик» сыграет на своем поле со «Зриньски» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:30 мск. «Брейдаблик» — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Брейдаблик
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Брейдаблик 20:30 Зриньски Зриньски
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Брейдаблик»

    В первом поединке исландцы фактически потеряли шансы на проход в следующий раунд. Команда уступила боснийцам со счетом 2:6.

    «Брейдаблик» неплохо выступает в своем чемпионате. Команда находится на 3 месте в турнирной таблице.

    В предыдущем туре своего чемпионата команда потеряла 2 очка. На выезде «Брейдаблик» не смог переиграть «Акурейри» (1:1).

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    Без кадровых потерь также не обходится. Пропустит отчетную встречу хавбек Виктор Эйнарссон, удаленный в первом матче.

    Наверняка исландцы будут максимально активны в атаке. «Брейдаблик» явно постарается дать бой боснийцам.

    «Зриньски»

    «Зриньски» еще даже не стартовал в своем чемпионате. При этом боснийцы уже вылетели из квалификации Лиги чемпионов.

    Уступив дома братиславскому «Словану» (0:1), на выезде команда расписала лишь мировую (2:2). А вот пройти в Лигу Европы боснийцам вполне по силам.

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    • Победа в первой встрече далась «Зриньски» визуально легко. Впрочем, гандикап в 4 мяча считается весьма комфортным.

    Боснийцы по уровню игры смотрятся монолитнее соперника. При этом «Зриньски» наверняка будет действовать с оглядкой на результат первого матча.

    Нет сомнений, что в этом матче гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, с реализацией у команды все в порядке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зриньски» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Брейдаблика» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.80.

    Боснийцы выглядят мощнее соперника, и наверняка будут эффективны у ворот хозяев.

    Наш прогноз — Победа «Зриньски». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.52.

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    «Брейдаблик» — «Зриньски»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. Повторная коллизия «Брейдаблика»?
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