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    Месси продолжить забивать за новый клуб

    «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок лиг, 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами»
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    Лионель Месси
    В полуфинале Кубка лиг «Филадельфия Юнион» на своем поле примет «Интер Майами». Поединок пройдет в ночь на 16 августа и начнется в 02:00 по мск. «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия Юнион»

    «Филадельфия Юнион» в этом турнире стартовала с групповой стадии, на которой поочередно на своем поле обыграла мексиканские клубы «Тихуану» 3:1 и «Керетаро» 5:1.

    На первой стадии плей-офф «змеи» выбили «ДС Юнайтед», одолев соперника в серии послематчевых пенальти, затем они также в серии 11-метровых ударов справились с «Нью-Йорк Ред Буллс».

    В четвертьфинале Кубка лиг коллектив вновь играл с мексиканским клубом «Керетаро» и вновь обыграл его на своем поле, но на этот раз скромнее — 2:1, забив победный гол аж на 11 компенсированной минуте поединка.

    Все прогнозы на футбол

    В регулярном чемпионате МЛС «Филадельфия Юнион» по итогам 23 сыгранных матчей идет на третьей строке в Восточной конференции и практически обеспечила себе участие в плей-офф.

    «Интер Майами»

    С приходом Лионеля Месси «Интер Майами» преобразился и выиграл четыре матча из пяти проведенных при одном мировом исходе. Причем сам аргентинец забил уже восемь мячей за американский клуб.

    На групповой стадии «цапли» поочередно одолели мексиканский «Крус Асуль» 2:1 и клуб из МЛС «Атланту» 4:0, заняв таким образом первое место и вышли в плей-офф.

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    • И в первой игре на вылет коллектив Бэкхема прошел «Орландо Сити», выиграв дома 3:1. Затем он выбил по пенальти «Даллас» (4:4, пен. 5:3), а в четвертьфинале был разгромлен 4:0 «Шарлотт».

    «Интер Майами» пока неудачно выступает в текущем сезоне регулярного чемпионата МЛС, находясь на последней строке в Восточной конференции, отставая от плей-офф на 12 баллов.

    В этом году данные команды обменялись домашними викториями, в до этого две из трех их очных встреч завершились мировыми исходами.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Интер Майами» — 2.20, победа «Филадельфия Юнион» — 3.15, ничья — 3.75.

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    Проход: «Интер Майами» — 1.66, «Филадельфия Юнион» — 2.28.

    Прогнозируем, что «Интер Майами» сможет пройти эту стадию и выйти в финал турнира, выиграв этот поединок еще по итогам основного времени.

    А новичок Месси сможет и в данном поединке отметиться забитым мячом, продлив свою голевую серию в новом клубе.

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