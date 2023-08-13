«Вильярреал» встретится с «Бетисом» в матче 1-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 13 августа и начнется в 20:30 по мск. «Вильярреал» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Команда заняла 5-ю строчку в Примере прошлого сезона. Такой результат позволил «Вильярреалу» сыграет в Лиге Европы новой кампании.

Для «Желтой Субмарины» предыдущий розыгрыш Примеры сложился удачно. Команда была в лидерах по результативности — 4-е место с 59-ю голами и в 5-ке лучших по надежности в обороне — 40 мячей.

В своей последней игре, которая была седьмой товарищеской по счету в межсезонье, левантийцы потерпели разгром от «Ньюкасла» (0:4).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В последних пяти поединках (все — контрольные) коллектив не знает побед при трех поражениях и двух ничьих, так что его форма сейчас явно не лучшая.

«Бетис»

Прошлый сезон для команды получился не столь успешным. «Бетис» закончил чемпионат Испании на шестом месте, хотя потенциально мог быть и повыше.

Севильцы проиграли 12 раз из 38 матчей. Да и с голами была напряженка: всего 46 точных выстрелов.

В своем последнем контрольном поединке «Бетис» потерпел поражение. Севильцы уступили «Реал Сосьедаду» (0:1), который занял четвертое место в прошлой кампании.

Вот уже шесть поединков кряду коллектив потерпел лишь одно поражение при трех последних играх без побед, так что у гостей форма так себе.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Бетиса» оценивается в 4,18, ничья — в 3,88.

В трех из четырех последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,13.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,10, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.