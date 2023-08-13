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    По силам ли «Сельте» обыграть «Осасуну»?

    «Сельта» — «Осасуна». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Примера, 13 августа 2023 года

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    «Сельта» — фаворит матча
    «Сельта» встретится с «Осасуной» в матче 1-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 13 августа и начнется в 18:00 по мск. «Сельта» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Августа 2023 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 18:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    «Сельта»

    Команда минувший сезон провела неудачно. «Сельта» заняла лишь 13-е место в Примере, и какое-то время даже сражалась за выживание.

    Более того, гандикап от опасной зоны составил всего три очка. Да и выиграл клуб из Виго лишь в 11 матчах из 38.

    «Сельта» прекрасно провела свой последний поединок. Испанцы в контрольной встрече добились разгромной победы над заштатной «Компостелой» (3:0).

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    В трех последних встречах, которые были товарищескими, коллектив одержал три победы, а значит у галисийцев наблюдается хорошая форма.

    «Осасуна»

    «Осасуна» в предыдущем сезоне выступила вполне прилично. Памплонцы в Примере финишировали на высоком для себя седьмом месте.

    Нынешним летом команда сыграла семь контрольных матчей. В них «Осасуна» добыла пять победы при двух неудачах.

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    • Последний контрольный поединок завершился для команды успехом. Памплонцы переиграли соотечественников из заштатного «Бургоса» (2:1).

    В трех последних поединках коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что у басков не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Сельту», коэффициент на победу которой равен 2,09. Успех «Осасуны» оценивается в 3,80, ничья — в 3,35.

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    В трех последних матчах хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Сельта» выиграет за 2,09.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,03, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Сельта» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. По силам ли «Сельте» обыграть «Осасуну»?
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