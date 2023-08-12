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    «Эвертон» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.81) и прогноз на футбол, АПЛ, 12 августа 2023 года

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    Александар Митрович
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 августа, начало — в 17:00 мск. «Эвертон» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Августа 2023 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Эвертон»

    Эта команда не лучшим образом провела предыдущий сезон. «Ириски» лишь в самом конце обеспечили себе сохранение места в АПЛ.

    Летом команда провела пять контрольных поединков. В них «Эвертон» добыл четыре победы при одном паритете.

    Коэффициенты матча Эвертон — Фулхэм

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  • 2.203.403.30Бонус$9500
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    Последний спарринг принес «ирискам» викторию. В контрольной встрече удалось минимально переиграть лиссабонский «Спортинг».

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    Правда, без кадровых потерь не обходится. В этом поединке не сможет принять участие травмированный хавбек Деле Алли.

    А вот удачно стартовать для команды в психологическом плане очень важно. «Эвертон» уж точно будет активно атаковать.

    «Фулхэм»

    Эта команда минувший чемпионат завершила на 10 месте в таблице. А лидер атак лондонцев Александар Митрович отличился лишь 14 точными выстрелами.

    Правда, в контрольных матчах команда выглядела нестабильно. Из четырех спаррингов удалось выиграть в двух.

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    • Свой предыдущий поединок «дачники» провели продуктивно. «Фулхэм» переиграл «Хоффенхайм» со счетом 2:1.

    До того команда потерпела поражение от земляков из «Челси» (0:2). Уступили «коттеджеры» и «Астон Вилле», причем с тем же счетом.

    Зато на месте лидер атак команды Митрович. Атаку «Фулхэма» просто невозможно представить без сербского форварда.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Фулхэма» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.64.

    Обе команды явно постараются как можно успешнее стартовать в чемпионате, так что должны начать встречу активно.

    Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.22.

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    «Эвертон» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. Первый тайм будет результативным?
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