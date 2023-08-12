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    «Атлетик» — «Реал». Ставка (к. 1.84) и прогноз на чемпионат Испании 12 августа 2023 года

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    «Реал» проиграл два последних матча
    «Атлетик» сыграет на своем поле против «Реала» в первом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 12 августа, начало — в 22:30 мск. «Атлетик» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Августа 2023 года
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    «Атлетик»

    «Атлетик», который в прошлом сезоне Примеры занял лишь восьмую позицию, не блистал в товарищеских матчах уходящего межсезонья.

    В семи предыдущих встречах команда Эрнесто Вальверде одержала лишь одну победу. Две с половиной недели назад баски обыграли мексиканскую «Некаксу» (2:0).

    На позапрошлой неделе «Атлетик» умудрился проиграть даже «Химнастике» из четвертого по силе дивизиона. Каким бы составом тут ни играли, это все равно печальная история.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В пяти последних поединках в рамках товарищеских игр коллектив не победил при трех ничьих и двух поражениях, поэтому ему остается рассчитывать главным образом на своем настрой против принципиального соперника.

    «Реал»

    «Реал» в минувшем розыгрыше чемпионата Испании довольствовался второй позицией, проиграв первой «Барселоне» на финише аж 10 пунктов.

    Однако мадридцы без трофеев не остались, завоевав национальный кубок. В финале они справились с памплонской «Осасуной», выиграв тот поединок со счетом 2:1.

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    • При подготовке к новому сезону «Реал» провел четыре товарищеских матча. Сперва он поочередно справился с «Миланом» 3:2 и с «Манчестер Юнайтед» 2:0, после чего был разгромлен 0:3 «Барсой» и «Ювентусом» 1:3.

    Таким образом, в двух последних поединках коллектив, который буквально накануне старта сезона потерял своего первого номера Тибо Куртуа из-за тяжелой травмы, потерпел поражения, так что и гости не могут быть уверены в своих силах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 2,12. Успех «Атлетика» оценивается в 3,42, ничья — в 3,46.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,84.

    Еще один вариант ставки — «Атлетик» не проиграет за 1,76, ведь двух последних матчах «Реал» проиграл.

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    «Атлетик» — «Реал»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Реал» победу из Бильбао?
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