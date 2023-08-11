«Минск» сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 11 августа, начало — в 19:00 мск. «Минск» — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минск»

Минчане привычно осели в районе экватора турнирной таблицы. Нынешнее 8 место выглядит абсолютно логичным.

К слову, «Минск» забивает столь же часто, сколь и пропускает. Разница мячей выглядит красноречиво — 13:13.

В минувшем туре чемпионата «Минск» потерпел поражение. Минчане на выезде минимально уступили «Славии» Мозырь.

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Матчи со «Слуцком» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три.

Последний раз «Минск» проиграл оппоненту в очном поединке почти три года назад. Да и оборона команды действует монолитно.

«Слуцк»

Эта команда сейчас находится на 7 месте в таблице. «Слуцк» все мечтает о борьбе за медали чемпионата, но состав уж больно скромный.

«Слуцк» неплохо атакует: 18 забитых голов. А вот оборона действует не столь успешно, пропустив те же 18 мячей.

Плюс команда вылетела из Кубка Белоруссии. Минимальное поражение от перволигового «Витебска» оставила «Слуцк» за бортом турнира.

Свой последний поединок команда также провела неудачно. Дома «Слуцк» не сумел переиграть аутсайдера «Энергетик-БГУ» (1:1).

В этом матче гости явно намереваются добыть хотя бы балл. Вот только в последних матчах «Слуцк» выглядит не столь уверенно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Минска» предлагают — 1.80.

На викторию «Слуцка» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.52.

Обе команды намереваются подняться из середины турнирной таблицы, и уж точно будут активны в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.34.