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    «Минск» — «Слуцк». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 11 августа 2023 года

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    «Минск»
    «Минск» сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 11 августа, начало — в 19:00 мск. «Минск» — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 11 Августа 2023 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 19:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    «Минск»

    Минчане привычно осели в районе экватора турнирной таблицы. Нынешнее 8 место выглядит абсолютно логичным.

    К слову, «Минск» забивает столь же часто, сколь и пропускает. Разница мячей выглядит красноречиво — 13:13.

    В минувшем туре чемпионата «Минск» потерпел поражение. Минчане на выезде минимально уступили «Славии» Мозырь.

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    Матчи со «Слуцком» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три.

    Последний раз «Минск» проиграл оппоненту в очном поединке почти три года назад. Да и оборона команды действует монолитно.

    «Слуцк»

    Эта команда сейчас находится на 7 месте в таблице. «Слуцк» все мечтает о борьбе за медали чемпионата, но состав уж больно скромный.

    «Слуцк» неплохо атакует: 18 забитых голов. А вот оборона действует не столь успешно, пропустив те же 18 мячей.

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    • Плюс команда вылетела из Кубка Белоруссии. Минимальное поражение от перволигового «Витебска» оставила «Слуцк» за бортом турнира.

    Свой последний поединок команда также провела неудачно. Дома «Слуцк» не сумел переиграть аутсайдера «Энергетик-БГУ» (1:1).

    В этом матче гости явно намереваются добыть хотя бы балл. Вот только в последних матчах «Слуцк» выглядит не столь уверенно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Минска» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Слуцка» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.52.

    Обе команды намереваются подняться из середины турнирной таблицы, и уж точно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.34.

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    «Минск» — «Слуцк»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на футбол. Недостатка в голах не будет!
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