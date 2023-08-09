«Интернасьонал» сыграет на своем поле с «Ривер Плейтом» в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 9 августа, начало — в 03:00 мск. «Интернасьонал» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интернасьонал»

В первом поединке с аргентинцами команда потерпела поражение (1:2). Причем бразильцы по ходу встречи вели в счете.

В своем чемпионате «Интернасьонал» выступает не лучшим образом. На текущий момент команда находится на 12 месте в таблице.

Главной проблемой команды является низкий уровень реализации. В 18 матчах чемпионата Бразилии игроки «Интернасьоналя» настреляли всего 16 мячей.

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В последних поединках «Интернасьонал» не радует положительными результатами. Почти полтора месяца без побед — явный показатель проблем.

В родных стенах бразильцы уж точно будут максимально активны в атаке. Отыграть гандикап в один мяч им вполне по силам.

«Ривер Плейт»

Эта команда блестяще выступила в своем чемпионате. «Ривер Плейт» уверенно выиграл чемпионскую гонку, опередив ближайшего преследователя на 11 очков.

Наиболее сильным звеном команды является атака. В 27 матчах чемпионата Аргентины забито 50 мячей.

Вот и в последнем матче чемпионата «Ривер Плейт» смотрелся уверенно. Команда со счетом 2:1 переиграла «Расинг».

Зато команда вылетела из Кубка Аргентины. Дома «Ривер Плейт» с минимальным счетом уступил «Тальересу».

Нет сомнений, что в этом матче гости не будут лишь обороняться. Аргентинцы постараются найти бреши в обороне соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 2.38.

На викторию «Ривер Плейта» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

Хозяева явно будут стремиться отыграть минимальный гандикап , в чем вполне способны преуспеть.

Наш прогноз — Победа «Интернасьоналя». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.