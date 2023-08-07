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    В четвертьфинал прошагают датчанки?

    Австралия (жен) — Дания (жен). Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, женский чемпионат мира, 7 августа 2023 года

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    Женская сборная Дании
    Австралия (жен) сыграет на своем поле с Данией (жен) в рамках 1/8 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 7 августа, начало — в 13:30 мск. Австралия (жен) — Дания (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Австралия (жен)

    Эта команда выиграла свою группу. Австралийки набрали 6 очков, опередив женские сборные Нигерии, Канады и Ирландии.

    Главной ценностью команды является атака. В трех матчах группового турнира на ее счету 7 точных выстрелов.

    Вот и предыдущий поединок австралийкам удался на славу. Австралия (жен) разнесла в пух и прах оборону канадок (4:0).

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    До того команда уступила Нигерии (жен) (2:3). Зато в матче с ирландками австралийская команда минимально победила.

    В этом поединке номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Австралийки будут явно активны у ворот скандинавок.

    Дания (жен)

    Датчанки также выступают вполне прилично. Вот только в своем квартете команда заняла 2 место, пропустив вперед англичанок.

    В трех турах группового этапа Дания (жен) набрала 6 очков. Причем скандинавки пропустили в свои ворота всего лишь один мяч.

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    • В предыдущем туре Дания (жен) смогла победить. Причем виктория над гаитянками получилась вполне рабочей (2:0).

    Датчанки в этой встрече явно постараются сыграть вторым номером. Контратаки в их исполнении смотрятся весьма симпатично.

    Нет сомнений, что в этой встрече скандинавки будут действовать в привычном для себя стиле. Надежная оборона должна помочь добиться нужного результата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Австралии (жен) предлагают — 1.95.

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    На викторию Дании (жен) дают — 4.33, ничья оценена — в 3.30.

    Оборона датчанок действует весьма надежно, что вполне может стать решающим фактором их прохода в следующий раунд.

    Наш прогноз — Проход Дании (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    Австралия (жен) — Дания (жен): прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 07.08.2023. Прогнозы на футбол. В четвертьфинал прошагают датчанки?
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