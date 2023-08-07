Австралия (жен) сыграет на своем поле с Данией (жен) в рамках 1/8 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 7 августа, начало — в 13:30 мск. Австралия (жен) — Дания (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия (жен)

Эта команда выиграла свою группу. Австралийки набрали 6 очков, опередив женские сборные Нигерии, Канады и Ирландии.

Главной ценностью команды является атака. В трех матчах группового турнира на ее счету 7 точных выстрелов.

Вот и предыдущий поединок австралийкам удался на славу. Австралия (жен) разнесла в пух и прах оборону канадок (4:0).

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До того команда уступила Нигерии (жен) (2:3). Зато в матче с ирландками австралийская команда минимально победила.

В этом поединке номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Австралийки будут явно активны у ворот скандинавок.

Дания (жен)

Датчанки также выступают вполне прилично. Вот только в своем квартете команда заняла 2 место, пропустив вперед англичанок.

В трех турах группового этапа Дания (жен) набрала 6 очков. Причем скандинавки пропустили в свои ворота всего лишь один мяч.

В предыдущем туре Дания (жен) смогла победить. Причем виктория над гаитянками получилась вполне рабочей (2:0).

Датчанки в этой встрече явно постараются сыграть вторым номером. Контратаки в их исполнении смотрятся весьма симпатично.

Нет сомнений, что в этой встрече скандинавки будут действовать в привычном для себя стиле. Надежная оборона должна помочь добиться нужного результата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Австралии (жен) предлагают — 1.95.

На викторию Дании (жен) дают — 4.33, ничья оценена — в 3.30.

Оборона датчанок действует весьма надежно , что вполне может стать решающим фактором их прохода в следующий раунд.

Наш прогноз — Проход Дании (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.