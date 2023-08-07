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    «Енисей» обыграет тульский «Арсенал»?

    «Арсенал» Тула — «Енисей». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Первая лига, 7 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Енисей»
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    «Енисей»
    Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Енисея» в рамках 4-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 7 августа, начало — в 19:00 мск. «Арсенал» Тула — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Августа 2023 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Арсенал» Тула

    Команда, очевидно, провалила старт нынешнего сезона Первой лиги, занимая лишь 16-е место в турнирной таблице с двумя баллами в активе. «Арсеналу» необходимо выбираться из ямы, которая может привести к серьезным последствиям.

    Команда еще не выиграла ни одного матча в нынешнем сезоне Первой лиги, дважды сыграв вничью и однажды проиграв. Сначала «Арсенал» разошелся миром с «Ленинградцем» (0:0). Тульская команда просто не сумела захватить инициативу.

    Коэффициенты матча Арсенал Тула — Енисей

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    В следующем матче тоже без голов — 0:0 в матче с махачкалинским «Динамо». Соперника давил, а «Арсенал» отбивался и довел игру до ничейного результата. Тульская команда толком не владела преимуществом.

    Прогнозы на ФНЛ

    Уже в выездном матче против «Акрона» в Тольятти «Арсенал» полностью развалился, проиграв с крупным счетом 1:5. Причем, тульская команда начала разваливаться еще с первого тайма, пропустив 3 гола.

    В предстоящем матче команда встретится с «Енисеем», который является одним из крепких команд в лиге. «Арсенал» способен набрать очки, но сейчас важнее поставить тот футбол, который приносит результат.

    «Енисей»

    В прошлом сезоне команда боролась за попадание в российскую Премьер-лигу и в следующем году «Енисей» вновь попытает счастье попасть в лучшую лигу России, но сейчас у команды есть проблемы, которые срочно нужно решать.

    «Енисей» начал сезон с победы над «Кубанью» (2:1), забив победный гол на 70-й минуте, но потом что-то пошло не так. Сначала команда проиграла «Ленинградцу» (0:1), пропустив гол с пенальти.

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    • Потом «Енисей» вновь проиграл «Тюмени» (0:1) и снова команда пропустила ближе к концовке встречи на 79-й минуте встречи. За все 3 матча команда забила только один гол.

    В прошлом сезоне «Енисей» и «Арсенал» уже встречались между собой. В 23-м туре Первой лиги «Енисей» выиграл соперника со счетом 1:0, снова пропустив единственный гол с пенальти.

    Прогноз и ставка

    На «Енисей» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Арсенала» — за 2.65.

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    «Енисей» выглядит мощнее соперника. Можно предположить, что гости как минимум наберут один балл.

    Ставка — Фора «Енисея» 0 за 1.90.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал 2.5 меньше за 1.80.

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    «Арсенал» Тула — «Енисей»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.08.2023. Прогнозы на футбол. «Енисей» обыграет тульский «Арсенал»?
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