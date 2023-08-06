«Лестер» примет «Ковентри» в матче 1-го тура нового сезона Чемпионшипа. Событие состоится 6 августа в 14:00 мск. «Лестер» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» готовится к сезону в Чемпионшипе. Прошедший сезон стал настоящей катастрофой для клуба, который относительно недавно выигрывал АПЛ.

Теперь после всех потрясений работу с командой доверили Энцо Мареске, который перед этим работал в штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Надо признать, это очень интересный выбор.

Несмотря на то, что команда покинула элитный дивизион, летом «Лестеру» удалось сделать несколько интересных трансферов. «Лисы» подписали защитника сборной Англии Конора Коади и полузащитника «Тоттенхэма» Харри Уинкса.

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В своем последнем поединке в межсезонье коллектив потерпел разгром от «Ливерпуля» (0:4), что прервало его беспроигрышную серию в три матча, так что форме клуба трудно судить.

«Ковентри»

В прошлом сезоне «Ковентри» остановился в шаге от выхода в английскую Премьер-лигу. Помешал этому «Лутон Таун» (1:1), который выиграл в серии пенальти.

В турнирной таблице Чемпионшипа клуб финишировал на пятой позиции, набрав на 31 балл меньше, чем победитель «Бернли».

У «небесно-голубых» только одно фиаско за предыдущие 18 встреч первенства. Такая форма внушает оптимизм их болельщикам.

Коллектив не знает поражений четыре поединка кряду, которые пришлись на товарищеские встречи, при трех победах и одной ничьей, что также сулит ему неплохие шансы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лестер», коэффициент на победу которой равен 1,61. Успех «Ковентри» оценивается в 5,30, ничья — в 4,12.

В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,85.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,81, ведь в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.