В матче 4-го тура Первой лиги России «Кубань» примет «Волгарь». Игра состоится 6 августа в 18:30 мск. «Кубань» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

Хозяева — худшая команда лиги на данный момент без единого набранного бала за 3 сыгранных тура нового сезона ФНЛ. В ее активе 3 поражения, один забитый и 6 пропущенных голов.

Два последних поединка «Кубань» проиграла всухую. Сезон же начался для команды с поражения от« Енисея» со счетом 1:2. «Казаки» имели шанс на ничью, но после 70-й минуты они пропустили второй гол, не сумев сравнять до финального свистка.

Коэффициенты матча Кубань — Волгарь 1X2Новым игрокам 2.203.353.30Бонус$9500

За этим последовало сухое поражение от КАМАЗа. Клуб проиграл на выезде со счетом 0:2. 30 июля краснодарцы с тем же результатом (0:2) уступили махачкалинскому «Динамо».

Прогнозы на ФНЛ

«Кубань» проиграла в трех последних домашних матчах в Первой лиге, причем в двух из них всухую.

«Волгарь»

У гостей ситуация не лучше. Клуб является вторым в ФНЛ, которому не удалось выиграть ни одной встречи со старта сезона. Таким образом, он идет 17-м в турнирной таблице.

При этом «Волгарь» чуть больше забил — 3 гола. Тем не менее у него 8 припущенных. Таким образом, команда имеет одинаковую разницу с «Кубанью».

Астраханцы проиграли «Нефтехимику» (1:2). Также они потерпели крупное поражение в игре с «Акроном» (1:4) и уступили со счетом 1:2 «Шиннику» из Ярославля (1:2).

«Волгарь» проиграл 4 матча на выезде в Первой лиге подряд, забив при этом всего 2 гола. Коллектив пропустил не менее двух раз за игру.

Прогноз и ставка

2.22 и 3.30 — котировки букмекеров на победу одной и другой команды соответственно. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.25.

«Кубань» и «Волгарь» дважды подряд играли вничью. В 3 из 4 матчей тотал был меньше 2.5. Сейчас команды мало забивают, являясь аутсайдерами турнира. От этой встречи не стоит ждать много голов.

Прогноз: поединок завершится с тоталом меньше 2.5 за 1.74.

Не исключено, что команды сыграют в этот раз вничью и доведут серию до трех результатов. Для обеих важно набрать хотя бы одно очко, поэтому соперники сыграют от защиты. Неспособность разбить оборону друг друга приведет к ничейному результату.