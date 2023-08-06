ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аксель ДисасиПреемник Тиагу Силвы. Почему «Челси» потратил 45 млн евро на Дисаси «Краснодар» — «Пари НН»Один удар на двоих. «Краснодар» одолел аутсайдера и продолжает идти без осечек «Манчестер Сити» — «Арсенал»Суперкубок Англии. В каком состоянии «Ман Сити» и «Арсенал» подходят к сезону?
  • 00:23
    • Шевченко уступил Эвансу на турнире в Вашингтоне
  • 00:10
    • Самсонова обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
  • 22:13
    • Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
    Все новости спорта

    И одного пункта будет достаточно

    «Кубань» — «Волгарь». Ставки (к. 1.74) и прогноз на Первую лигу 6 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Кубань Прогнозы на Волгарь Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Волгарь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Гилязетдинов
    В матче 4-го тура Первой лиги России «Кубань» примет «Волгарь». Игра состоится 6 августа в 18:30 мск. «Кубань» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Августа 2023 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 18:30 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Кубань»

    Хозяева — худшая команда лиги на данный момент без единого набранного бала за 3 сыгранных тура нового сезона ФНЛ. В ее активе 3 поражения, один забитый и 6 пропущенных голов.

    Два последних поединка «Кубань» проиграла всухую. Сезон же начался для команды с поражения от« Енисея» со счетом 1:2. «Казаки» имели шанс на ничью, но после 70-й минуты они пропустили второй гол, не сумев сравнять до финального свистка.

    Коэффициенты матча Кубань — Волгарь

    1X2Новым игрокам
  • 2.203.353.30Бонус$9500
    •

    За этим последовало сухое поражение от КАМАЗа. Клуб проиграл на выезде со счетом 0:2. 30 июля краснодарцы с тем же результатом (0:2) уступили махачкалинскому «Динамо».

    Прогнозы на ФНЛ

    «Кубань» проиграла в трех последних домашних матчах в Первой лиге, причем в двух из них всухую.

    «Волгарь»

    У гостей ситуация не лучше. Клуб является вторым в ФНЛ, которому не удалось выиграть ни одной встречи со старта сезона. Таким образом, он идет 17-м в турнирной таблице.

    При этом «Волгарь» чуть больше забил — 3 гола. Тем не менее у него 8 припущенных. Таким образом, команда имеет одинаковую разницу с «Кубанью».

  • Один удар на двоих. «Краснодар» одолел аутсайдера и продолжает идти без осечек
  • Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Быков» над «Пари НН»
  • Сегодня

    • Астраханцы проиграли «Нефтехимику» (1:2). Также они потерпели крупное поражение в игре с «Акроном» (1:4) и уступили со счетом 1:2 «Шиннику» из Ярославля (1:2).

    «Волгарь» проиграл 4 матча на выезде в Первой лиге подряд, забив при этом всего 2 гола. Коллектив пропустил не менее двух раз за игру.

    Прогноз и ставка

    2.22 и 3.30 — котировки букмекеров на победу одной и другой команды соответственно. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.25.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Кубань» и «Волгарь» дважды подряд играли вничью. В 3 из 4 матчей тотал был меньше 2.5. Сейчас команды мало забивают, являясь аутсайдерами турнира. От этой встречи не стоит ждать много голов.

    Прогноз: поединок завершится с тоталом меньше 2.5 за 1.74.

    Не исключено, что команды сыграют в этот раз вничью и доведут серию до трех результатов. Для обеих важно набрать хотя бы одно очко, поэтому соперники сыграют от защиты. Неспособность разбить оборону друг друга приведет к ничейному результату.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Швейцария (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Япония (ж) — Норвегия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Шинник — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Блэкберн — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сток Сити — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Плимут — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.085
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уотфорд — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Суонси — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кубань» — «Волгарь»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. И одного пункта будет достаточно
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры