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    «Мидлсбро» начнет сезон с победы?

    «Мидлсбро» — «Миллуолл». Ставки (к. 1.95) и прогноз на Чемпионшип 5 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Миллуолл»
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    Чуба Акпом
    На старте сезона английского Чемпионшипа «Мидлсбро» примет «Миллуолл». Встреча состоится 5 августа в 17:00 мск. «Мидлсбро» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Августа 2023 года
    Мидлсбро
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    •  Мидлсбро 17:00 Миллуолл Миллуолл
  • Лондон
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    «Мидлсбро»

    В минувшем сезоне хозяева финишировали на 4-м месте, благодаря чему у них появился отличный шанс впервые за долгое время вернуться в АПЛ.

    Тем не менее «Боро» не повезло в плей-офф, где они проиграли «Ковентри сити». При этом исход противостояния решил всего лишь один гол (0:0, 0:1).

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Миллуолл

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  • 1.933.454.05Бонус$9500
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    В общей сложности «Мидлсбро» не может выиграть в турнире на протяжении пяти поединков — 3 поражения и две ничьи.

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    В последних матчах межсезонья «Мидлсбро» проиграл «Бетису» (0:1), сыграл вничью с «Бредфорд Сити» (3:3) и «Осером» (2:2).

    «Миллуолл»

    Лондонцы в прошлом сезоне уступили всего одно очко «Сандерленду», тем самым не попав в зону плей-офф. При этом на протяжении всего чемпионата команда имела хорошие шансы.

    Решающим стал результат в Лондоне, когда «Миллуолл» проиграл «Блэкберну» со счетом 3:4. В целом же это было 3-е поражение в четырех заключительных поединках сезона.

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    • По итогу «докеры» заняли 8-е место в таблице, набрав 68 очков. Концовка испортила команде труды всего сезона.

    В конце июля гости уступили нидерландской «Фортуне» (1:2) и сыграли вничью с «Чарльтоном» (2:2).

    Прогноз и ставки

    Фаворитом считают «Мидлсбро» — 1.95 и 3.90 соответственно. Ничья выставлена с котировкой 3.45.

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    «Миллуоллу» давно не удавалось победить в гостях у «Боро». Последний выезд обернулся поражением (0:1).

    Основное количество баллов прошлого сезона хозяева набрали на своем поле. Они выдали очень голевую концовку межсезонной подготовки. Возможно, это выльется в победу. Прогноз: победа «Мидлсбро».

    Четыре последних матча «красных» в Чемпионшипе завершились с тотал меньше 2.5. Ставка принимается с коэффициентом 1.81.

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    «Мидлсбро» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. «Мидлсбро» начнет сезон с победы?
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