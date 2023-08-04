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    Сможет ли «Осасуна» справиться с «Алавесом»?

    «Осасуна» — «Алавес». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Алавес»
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    Кике Гарсия
    «Осасуна» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 августа, начало — в 12:00 мск. «Осасуна» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 04 Августа 2023 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 12:00 Алавес Алавес
  • Витория
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    «Осасуна»

    «Осасуна» в предыдущем сезоне выступила вполне прилично. Памплонцы в Примере финишировали на высоком для себя 7 месте.

    Нынешним летом команда сыграла пять контрольных матчей. В них «Осасуна» добыла четыре победы при одной коллизии.

    Последний контрольный поединок как раз и завершился для команды неудачей. Памплонцы уступили «Тулузе» (1:2).

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    Интересно, что до того команда пропустила лишь один раз. Случилось это в контрольном матче с «Реал Сосьедадом» (3:1).

    Наверняка в этой встрече «Осасуна» не будет отсиживаться в тылах. Команда выгодно смотрится в летних спаррингах.

    «Алавес»

    Эта команда быстро вернулась в элитный дивизион. В финале плей-офф за выход в Примеру «Алавес» минимально одолел «Леванте».

    Последний контрольный поединок команде не удался. «Алавес» пропустил два безответных мяча от «Валенсии».

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    • Интересно, что до того команда минимально переиграла «Тенерифе». Еще раньше «Алавес» оставил ни с чем «Расинг» (2:1).

    Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. «Алавес» явно желает проверить свои силы на фоне крепкого середняка Примеры.

    Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Свои шансы они постараются найти в контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Осасуны» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Алавеса» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.20.

    «Осасуна» смотрится мощнее новичка Примеры, и наверняка будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Осасуны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

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    «Осасуна» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Осасуна» справиться с «Алавесом»?
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