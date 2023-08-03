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    «Пюник» не отдаст домашнюю победу сопернику?

    «Пюник» — «Кальмар». Ставка (к. 3.08) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Пюник»
    В четверг, 3 августа «Пюник» на своём поле сыграет против команды «Кальмар». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 18:00 (мск). «Пюник» — «Кальмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 18:00 Кальмар Кальмар
  • Кальмар
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    «Пюник»

    «Пюник» продлил победную серию до пяти матчей, благодаря успешной игре во втором отборочном раунде Лиги конференций. Клуб из Армении в гостях нанес поражение шведскому «Кальмару» (2:1).

    В этом матче в составе «Пюника» голами отметились боснийский форвард Лука Юричич и колумбийский защитник Хуан Браво.

    Ранее «Пюник» выбил из розыгрыша Лиги конференций эстонский коллектив «Нарва» (2:0 — победа дома и 3:0 — победа в гостях).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В понедельник, 31 июля стартовал «Пюник» стартовал с победы в чемпионате Армении, обыграв в гостевом матче «Алашкерт» (2:0). Следующий матч внутреннего первенства «Пюник» проведёт в воскресенье, 6 августа, это будет домашняя игра против ереванского клуба «Арарат».

    «Кальмар»

    Спустя 11 лет «Кальмар» вернулся на европейскую арену, но потерпел неудачу в первой же игре, проиграв «Пюнику» (1:2).

    В 2012-м «Кальмар» играл в Лиге Европы. В стартовых раундах отбора шведский коллектив переиграл «Клифтонвилл» из Северной Ирландии (4:1) и хорватский «Осиек» (6:1). Однако на третьем этапе квалификации «Кальмар» оступился, уступив дорогу швейцарскому клубу «Янг Бойз» (1:0 — победа дома и 0:3 — проигрыш в гостях).

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    • В чемпионате Швеции «Кальмар» опустился на 7 место в турнирной таблице с активом в 25 очков. В 17-м туре команда проиграла «Гётеборгу» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Пюника» можно поставить за 2.47, ничью оценивают в 3.28. А на победу «Кальмара» — 2.87.

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    Прогноз: «Пюник» и «Кальмар» снова могут устроить голевое шоу, так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.14.

    Альтернативный прогноз: Также можно рискнуть в пользу того, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.

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    «Пюник» — «Кальмар»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Пюник» не отдаст домашнюю победу сопернику?
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