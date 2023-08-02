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    «Барса» не сможет обыграть «Милан»

    «Милан» — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, товарищеский матч, 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Барселона»
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    «Милан»
    2 агуста в американском городе Паразайз штат Неваде состоится товарищеский поединок, в котором «Милан» сыграет против «Барселоны». Начало игры — в 06:00 по мск. «Милан» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Августа 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 06:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Милан»

    «Милан» в минувшем чемпионате Италии только благодаря тому, что «Ювентус» лишили десяти баллов стал четвертым в таблице и получил билет в Лигу чемпионов.

    В прошлом же розыгрыше самого престижного еврокубка «россонери» выступили весьма неплохо, добравшись аж до полуфинала турнира, где уступили соседям из «Интера» (0:2 и 0:1).

    Коэффициенты матча Милан — Барселона

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    В межсезонье дружина Пиоли успела уже провести три спарринг-поединка. Сперва она без проблем разгромила один из клубов низшего дивизиона Италии со счетом 7:0.

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    Однако после этого выиграть не может. Со счетом 2:3 «Милан» уступил мадридскому «Реалу», ведя 2:0, а накануне расписал мировую с «Ювентусом» 2:2, но проиграл ему в серии пенальти.

    «Барселона»

    «Барселона» по итогам прошлого сезона выиграла чемпионат Испании. Отметим, что золото она оформила задолго до финиша первенства и уступила только в шести играх из 38, причем трижды в заключительных четырех встречах.

    Характерной особенностью каталонцев в минувшем розыгрыше Примеры была надежная игра в обороне, ведь за всю турнирную дистанцию они пропустили лишь 20 мячей.

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    • На евроарене же «сине-гранатовые» выступили неудачно. Они вылетела из Лиги чемпионов после группового этапа, а затем прекратили борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, проиграв там «МЮ» (2:2 и 1:2).

    При подготовке к новому сезону «Барса» также отыграла три спарринг-встречи. В первой из них она обыграла японский клуб «Кобе» 2:0, затем уступила лондонскому «Арсенала» 3:5, а несколько дней тому назад разгромила «Реал» 3:0.

    Последний раз эти клубы играли между собой в 2018 году. И тогда итальянцы в рамках МЧМ обыграли каталонцев со счетом 1:0. До этого же две из трех встреч выиграла «Барса» при одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Милана» дают — 3.90, ничья оценена — в 4.10.

    Наверняка «Барсы» после непростого матча с «Реалом» еще не успеет восстановить свои кондиции, и это вполне может позволить итальянцам не проиграть в данном поединке.

    И также прогнозируем, что именно «Милан» забьет первый мяч в этой игре.

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    «Милан» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. «Барса» не сможет обыграть «Милан»
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