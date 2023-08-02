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    Сможет ли «Марсель» огорчить «фармацевтов»?

    «Марсель» — «Байер». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Байер»
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    Алексис Санчес
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 августа, начало — в 21:45 мск. «Марсель» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Августа 2023 года
    Марсель
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Марсель 21:45 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Марсель»

    «Марсель» провел откровенно блеклый минувший сезон. Команда завершила чемпионат Франции лишь на 3 месте.

    Нынешним летом команда сыграла три контрольных матча. В них «Марсель» добыл две виктории при одном поражении.

    Последний контрольный поединок завершился для команды викторией. Марсельцы минимально переиграли «Валвейк».

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    «Марсель» в летнее межсезонье выглядит не столь грозно. Новички постепенно притираются, но голевая отдача оставляет желать лучшего.

    Наверняка в этой встрече «Марсель» будет максимально активен в атаке. Пора бы команде, начиненной игроками высокого уровня, демонстрировать свою силу.

    «Байер»

    Леверкузенцы не столь активно проводят контрольные поединки. «Байер» в двух матчах потерпел два поражения, забив лишь однажды.

    Свой последний поединок немцы не могут записать себе в актив. «Фармацевты» минимально уступили «Реал Сосьедаду».

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    • Интересно, что до того команда уступила еще и более скромному оппоненту. Леверкузенцы не устояли перед «Падерборном» (1:2).

    Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. Немцы постараются добыть первую летнюю викторию.

    Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Тем паче, команде нужно заметно прибавлять как раз в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Байера» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.66.

    Марсельцы смотрятся мощнее соперника, который к тому же крайне слаб в плане реализации.

    Наш прогноз — Победа «Марселя». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.

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    «Марсель» — «Байер»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Марсель» огорчить «фармацевтов»?
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