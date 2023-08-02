«Марсель»
«Марсель» провел откровенно блеклый минувший сезон. Команда завершила чемпионат Франции лишь на 3 месте.
Нынешним летом команда сыграла три контрольных матча. В них «Марсель» добыл две виктории при одном поражении.
Последний контрольный поединок завершился для команды викторией. Марсельцы минимально переиграли «Валвейк».
«Марсель» в летнее межсезонье выглядит не столь грозно. Новички постепенно притираются, но голевая отдача оставляет желать лучшего.
Наверняка в этой встрече «Марсель» будет максимально активен в атаке. Пора бы команде, начиненной игроками высокого уровня, демонстрировать свою силу.
«Байер»
Леверкузенцы не столь активно проводят контрольные поединки. «Байер» в двух матчах потерпел два поражения, забив лишь однажды.
Свой последний поединок немцы не могут записать себе в актив. «Фармацевты» минимально уступили «Реал Сосьедаду».
Интересно, что до того команда уступила еще и более скромному оппоненту. Леверкузенцы не устояли перед «Падерборном» (1:2).
Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. Немцы постараются добыть первую летнюю викторию.
Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Тем паче, команде нужно заметно прибавлять как раз в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 2.01.
На викторию «Байера» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.66.
Наш прогноз — Победа «Марселя». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.