«Марсель» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 августа, начало — в 21:45 мск. «Марсель» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» провел откровенно блеклый минувший сезон. Команда завершила чемпионат Франции лишь на 3 месте.

Нынешним летом команда сыграла три контрольных матча. В них «Марсель» добыл две виктории при одном поражении.

Последний контрольный поединок завершился для команды викторией. Марсельцы минимально переиграли «Валвейк».

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«Марсель» в летнее межсезонье выглядит не столь грозно. Новички постепенно притираются, но голевая отдача оставляет желать лучшего.

Наверняка в этой встрече «Марсель» будет максимально активен в атаке. Пора бы команде, начиненной игроками высокого уровня, демонстрировать свою силу.

«Байер»

Леверкузенцы не столь активно проводят контрольные поединки. «Байер» в двух матчах потерпел два поражения, забив лишь однажды.

Свой последний поединок немцы не могут записать себе в актив. «Фармацевты» минимально уступили «Реал Сосьедаду».

Интересно, что до того команда уступила еще и более скромному оппоненту. Леверкузенцы не устояли перед «Падерборном» (1:2).

Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. Немцы постараются добыть первую летнюю викторию.

Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Тем паче, команде нужно заметно прибавлять как раз в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 2.01.

На викторию «Байера» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.66.

Марсельцы смотрятся мощнее соперника , который к тому же крайне слаб в плане реализации.

Наш прогноз — Победа «Марселя». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.38.