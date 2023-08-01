Во вторник, 1 августа «Валмиера» на своём поле сыграет против «Тре Пенне». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 18:00 (мск). «Валмиера» — «Тре Пенне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валмиера»

Чемпион Латвии сделал серьезный шаг, чтобы выйти в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций. В первом матче дуэли с клубом из Сан-Марино «Тре Пенне» завершился победой «Валмиеры» (3:0).

В составе победителей дублем отметился колумбийский форвард Камило Мена. Еще один мяч забил сенегальский полузащитник Альюн Ндойе.

В Лигу конференций «Валмиера» перебралась из Лиги чемпионов. На предыдущей стадии отбора латвийский клуб проиграл чемпиону Словении — «Олимпии» из Любляны, проиграв оба матча с одинаковым счетом (1:2 проигрыш дома и 1:2 — поражение в гостях).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Латвии «Валмиера» занимает третье место в турнирной таблице, с активом в 34 очка. Следующий матч внутреннего первенства «Валмиера» проведет 6 августа. В рамках 25 тура чемпионы на своем поле примут команду «Метта/ЛУ».

«Тре Пенне»

«Тре Пенне» начал еврокубковую кампанию с разгромного поражения в Лиге чемпионов от исландского «Брейдаблика» (1:7). Играл в рамках предварительного раунда ЛЧ.

После неудачи от исландцев фуболисты «Тре Пенне» получили путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где теперь играют с чемпионом Латвии — «Валмиерой».

«Тре Пенне» в шаге от вылета из еврокубков, так как проиграл «Валмиере» в домашней игре второго отборочного раунда Лиги конференций в три мяча. Если команда из Сан-Марино не выиграет у чемпиона Латвии в с разницей в четыре гола в ответной встрече, то попрощается с еврокубками до следующего сезона.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Валмиеры» можно поставить за 1.11, ничью оценивают в 7.50, а на победу «Тре Пенне» — в 17.00.

Прогноз: «Валмиера» обязана побеждать в ответном матче, как это сделала в первой игре. Чемпион Латвии может устроить голевое шоу у ворот сан-маринцев снова.

Ставка: Фора «Валмиеры» (-2.5) с коэффициентом 2.25.

Альтернативный прогноз: Можно ожидать много голов в этом матче.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.05.