ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов» — «Динамо»Самарский камбэк. «Динамо» упустило победу на «Крыльями», ведя в два мяча Александр Поветкин5 боксеров, которые слишком поздно завершили карьеру Неймар и Килиан МбаппеНеважно, останется ли Мбаппе или нет — ПСЖ нужен новый центрфорвард
  • 22:02
    • «Ростов» и «Зенит» не выявили победителя
  • 21:51
    • «МЮ» согласовал трансфер Хейлунна
  • 21:23
    • Кавани стал игроком «Бока Хуниорс»
  • 21:00
    • Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии
  • 18:45
    • Блинкова сенсационно уступила 542-й ракетке мира в квалификации турнира в Вашингтоне
  • 19:32
    • «Урал» и «Нижний Новгород» сыграли вничью
  • 17:08
    • «Динамо» упустило победу в матче с «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    Первый тайм не выявит победителя?

    Канада (жен) — Австралия (жен). Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Женский чемпионат мира, 31 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА
    Прогноз и ставки на Канада (жен) — Австралия (жен)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Женская сборная Канады
    Канада (жен) сыграет на своем поле с Австралией (жен) в рамках 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Канада (жен) — Австралия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Канада (жен)

    Эта команда активно сражается за выход в плей-офф. Канадки в двух стартовых турах набрали 4 очка и занимают 2 место в своей группе.

    Более того, забила команда всего 2 мяча. Да и вообще, с эффективностью атак у канадок имеются заметные сложности.

    В своем последнем поединке Канада (жен) добыла викторию. Команде удалось переиграть ирландок со счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    До того Канада (жен) расписала сухую мировую с женской сборной Нигерии. К слову, в последнем туре канадок устроит даже ничья.

    В этом поединке команда наверняка будет активно атаковать. Канадки мотивированы завершить групповой этап на первой строчке.

    Австралия (жен)

    Эта команда также борется за попадание в плей-офф. Австралийки сейчас третьи, и должны исключительно побеждать в последнем туре.

    Правда, проблемы в обороне никуда не делись. Австралия (жен) в двух стартовых турах пропустила уже три мяча.

  • Падение Фабиньо: «Ливерпуль» ищет новый «маяк» после резкого спада бразильца
  • Мерсисайдцы продают одного из своих ключевых игроков саудовскому «Аль-Иттихаду»
  • Вчера

    • Свой последний поединок Австралия (жен) не запишет себе в актив. Поражение от женской сборной Нигерии (2:3) спутало все карты.

    До того Австралия (жен) минимально переиграла ирландок. В общем, команде срочно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости постараются добыть три очка. Ничего другого австралийкам банально не остается.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Австралии (жен) предлагают — 2.30.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Канады (жен) дают — 3.34, ничья оценена — в 3.44.

    Канадок устроит и ничья, тогда как австралийкам придется открываться, чем вполне может воспользоваться оппонент.

    Наш прогноз — Ничья в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.78
  • Прогноз на матч Индепендьенте — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Копылов — Рибейро
  • Бокс
  • Завтра в 03:35
    •  1.60
  • Прогноз на матч Льюис — Де Лима
  • Бокс
  • Завтра в 04:05
    •  1.63
  • Прогноз на матч Холлэнд — Кьеза
  • Бокс
  • Завтра в 05:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Фергюсон — Грин
  • Бокс
  • Завтра в 05:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Перейра — Томпсон
  • Бокс
  • Завтра в 06:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Перейра — Блахович
  • Бокс
  • Завтра в 06:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Кроуфорд — Спенс
  • Бокс
  • Завтра в 07:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Гейджи — Порье
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •  3.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Люцерн — Лозанна Уши
  • Футбол
  • Завтра в 15:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Канада (жен) — Австралия (жен): прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на футбол. Первый тайм не выявит победителя?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры