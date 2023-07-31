Канада (жен) сыграет на своем поле с Австралией (жен) в рамках 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Канада (жен) — Австралия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада (жен)

Эта команда активно сражается за выход в плей-офф. Канадки в двух стартовых турах набрали 4 очка и занимают 2 место в своей группе.

Более того, забила команда всего 2 мяча. Да и вообще, с эффективностью атак у канадок имеются заметные сложности.

В своем последнем поединке Канада (жен) добыла викторию. Команде удалось переиграть ирландок со счетом 2:1.

Все прогнозы на футбол

До того Канада (жен) расписала сухую мировую с женской сборной Нигерии. К слову, в последнем туре канадок устроит даже ничья.

В этом поединке команда наверняка будет активно атаковать. Канадки мотивированы завершить групповой этап на первой строчке.

Австралия (жен)

Эта команда также борется за попадание в плей-офф. Австралийки сейчас третьи, и должны исключительно побеждать в последнем туре.

Правда, проблемы в обороне никуда не делись. Австралия (жен) в двух стартовых турах пропустила уже три мяча.

Свой последний поединок Австралия (жен) не запишет себе в актив. Поражение от женской сборной Нигерии (2:3) спутало все карты.

До того Австралия (жен) минимально переиграла ирландок. В общем, команде срочно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости постараются добыть три очка. Ничего другого австралийкам банально не остается.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Австралии (жен) предлагают — 2.30.

На викторию Канады (жен) дают — 3.34, ничья оценена — в 3.44.

Канадок устроит и ничья , тогда как австралийкам придется открываться, чем вполне может воспользоваться оппонент.

Наш прогноз — Ничья в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.19.