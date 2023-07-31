«Алашкерт»
Эта команда прошедший чемпионат провела не столь продуктивно. Результатом его стало скромное итоговое 4 место.
Нынешний сезон команда начинает с амбициями борьбы за самые высокие места. Как минимум, за подъем в медальную зону.
В своем последнем поединке «Алашкерт» вновь потерпел поражение. В квалификации Лиги конференций команда минимально уступила «Дебрецену».
Поединки с «Пюником» для команды традиционно складываются неудачно. Четыре последних очных встречи были проиграны.
В этом поединке хозяева постараются добыть первые очки в чемпионате. Правда, последняя победа над «Пюником» случилась еще два года назад.
«Пюник»
Эта команда традиционно сражается за чемпионский титул. Вот только минувший чемпионат принес «Пюнику» лишь 2 место.
Сильнейшим звеном команды является атака. В 36 матчах минувшего чемпионата игроки «Пюника» наколотили 72 мяча.
Свой последний поединок «Пюник» завершил победой. На выезде в рамках квалификации Лиги конференций удалось переиграть шведский «Кальмар» (1:2).
До того «Пюник» прошел эстонский барьер. Дважды и весьма уверенно была обыграна «Нарва» (2:0, 3:0).
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Тем паче, «Пюник» сейчас находится в накате.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пюника» предлагают — 2.45.
На викторию «Алашкерта» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.02.
«Пюник» решительно
Наш прогноз — Победа «Пюника». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.