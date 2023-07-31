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    «Пюник» стартует с виктории?

    «Алашкерт» — «Пюник». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 31 июля 2023 года

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    «Пюник»
    «Алашкерт» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 1-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 31 июля, начало — в 17:00 мск. «Алашкерт» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 31 Июля 2023 года
    Алашкерт
  • Мартуни
    •  Алашкерт 17:00 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Алашкерт»

    Эта команда прошедший чемпионат провела не столь продуктивно. Результатом его стало скромное итоговое 4 место.

    Нынешний сезон команда начинает с амбициями борьбы за самые высокие места. Как минимум, за подъем в медальную зону.

    В своем последнем поединке «Алашкерт» вновь потерпел поражение. В квалификации Лиги конференций команда минимально уступила «Дебрецену».

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    Поединки с «Пюником» для команды традиционно складываются неудачно. Четыре последних очных встречи были проиграны.

    В этом поединке хозяева постараются добыть первые очки в чемпионате. Правда, последняя победа над «Пюником» случилась еще два года назад.

    «Пюник»

    Эта команда традиционно сражается за чемпионский титул. Вот только минувший чемпионат принес «Пюнику» лишь 2 место.

    Сильнейшим звеном команды является атака. В 36 матчах минувшего чемпионата игроки «Пюника» наколотили 72 мяча.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок «Пюник» завершил победой. На выезде в рамках квалификации Лиги конференций удалось переиграть шведский «Кальмар» (1:2).

    До того «Пюник» прошел эстонский барьер. Дважды и весьма уверенно была обыграна «Нарва» (2:0, 3:0).

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Тем паче, «Пюник» сейчас находится в накате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пюника» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Алашкерта» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.02.

    «Пюник» решительно настроен на успех в новом чемпионате, так что явно начнет его с победы.

    Наш прогноз — Победа «Пюника». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.

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    «Алашкерт» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на футбол. «Пюник» стартует с виктории?
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