«Дженоа» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 июля, начало — в 21:30 мск. «Дженоа» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

«Дженоа» быстро вернулась в элиту итальянского футбола. Команда заняла итоговое 2 место в Серии В.

Сейчас же генуэзцы перестраиваются к новым условиям. Подготовка к сезону проходит плодотворно, но контрольные матчи только начинаются.

Первый спарринг не принес команде положительных эмоций. «Дженоа» по всем статьям уступила «Венеции» (1:4).

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Генуэзцы трижды противостояли «Монако». Из трех очных поединков команда выиграла лишь однажды при двух коллизиях.

Наверняка в этой встрече «Дженоа» постарается проявить себя на фоне одного из грандов французского футбола. Да и последний очный поединок годичной давности завершился викторией генуэзцев (3:2).

«Монако»

Эта команда минувший сезон откровенно провалила. «Монако» занял скромное 6 место в турнирной таблице Лиги 1.

Монегаски остались без еврокубков, хотя потенциал у команды высокий. Плюс россиянин Александр Головин провел очередной продуктивный сезон.

Вот и летнюю серию контрольных матчей команда проводит не столь удачно. Монегаски не так давно умудрились разгромно уступить «Серкль Брюгге» (0:3).

Правда, затем «Монако» исправился, последовательно переиграв «Бетис» (3:1) и «Лидс» (2:0). Так что стабильность по-прежнему не является союзником монегасков…

Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Состав по именам у команды крепкий, да и превосходство в классе должно сыграть свою роль.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 2.02.

На викторию «Дженоа» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.84.

Монегаски смотрятся сильнее соперника , к тому же имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Наш прогноз — Победа «Монако». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.70.