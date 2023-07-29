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    Сможет ли «Монако» переиграть генуэзцев?

    «Дженоа» — «Монако». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Дженоа» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 июля, начало — в 21:30 мск. «Дженоа» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Дженоа»

    «Дженоа» быстро вернулась в элиту итальянского футбола. Команда заняла итоговое 2 место в Серии В.

    Сейчас же генуэзцы перестраиваются к новым условиям. Подготовка к сезону проходит плодотворно, но контрольные матчи только начинаются.

    Первый спарринг не принес команде положительных эмоций. «Дженоа» по всем статьям уступила «Венеции» (1:4).

    Все прогнозы на футбол

    Генуэзцы трижды противостояли «Монако». Из трех очных поединков команда выиграла лишь однажды при двух коллизиях.

    Наверняка в этой встрече «Дженоа» постарается проявить себя на фоне одного из грандов французского футбола. Да и последний очный поединок годичной давности завершился викторией генуэзцев (3:2).

    «Монако»

    Эта команда минувший сезон откровенно провалила. «Монако» занял скромное 6 место в турнирной таблице Лиги 1.

    Монегаски остались без еврокубков, хотя потенциал у команды высокий. Плюс россиянин Александр Головин провел очередной продуктивный сезон.

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    • Вот и летнюю серию контрольных матчей команда проводит не столь удачно. Монегаски не так давно умудрились разгромно уступить «Серкль Брюгге» (0:3).

    Правда, затем «Монако» исправился, последовательно переиграв «Бетис» (3:1) и «Лидс» (2:0). Так что стабильность по-прежнему не является союзником монегасков…

    Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Состав по именам у команды крепкий, да и превосходство в классе должно сыграть свою роль.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 2.02.

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    На викторию «Дженоа» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.84.

    Монегаски смотрятся сильнее соперника, к тому же имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Победа «Монако». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.70.

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    «Дженоа» — «Монако»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Монако» переиграть генуэзцев?
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