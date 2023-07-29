«Дженоа»
«Дженоа» быстро вернулась в элиту итальянского футбола. Команда заняла итоговое 2 место в Серии В.
Сейчас же генуэзцы перестраиваются к новым условиям. Подготовка к сезону проходит плодотворно, но контрольные матчи только начинаются.
Первый спарринг не принес команде положительных эмоций. «Дженоа» по всем статьям уступила «Венеции» (1:4).
Генуэзцы трижды противостояли «Монако». Из трех очных поединков команда выиграла лишь однажды при двух коллизиях.
Наверняка в этой встрече «Дженоа» постарается проявить себя на фоне одного из грандов французского футбола. Да и последний очный поединок годичной давности завершился викторией генуэзцев (3:2).
«Монако»
Эта команда минувший сезон откровенно провалила. «Монако» занял скромное 6 место в турнирной таблице Лиги 1.
Монегаски остались без еврокубков, хотя потенциал у команды высокий. Плюс россиянин Александр Головин провел очередной продуктивный сезон.
Вот и летнюю серию контрольных матчей команда проводит не столь удачно. Монегаски не так давно умудрились разгромно уступить «Серкль Брюгге» (0:3).
Правда, затем «Монако» исправился, последовательно переиграв «Бетис» (3:1) и «Лидс» (2:0). Так что стабильность по-прежнему не является союзником монегасков…
Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Состав по именам у команды крепкий, да и превосходство в классе должно сыграть свою роль.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 2.02.
На викторию «Дженоа» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.84.
Наш прогноз — Победа «Монако». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.70.