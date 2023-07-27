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    Покончит ли «Брюгге» с беспроигрышной серией «Орхусом»?

    «Брюгге» — «Орхус». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

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    «Брюгге» — фаворит матча
    В четверг, 27 июля «Брюгге» на своём поле сыграет против «Орхуса». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Брюгге» — «Орхус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
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    «Брюгге»

    Команда минувший сезон провела крайне неудачно. «Брюгге» завершил чемпионат Бельгии на скромном четвертом месте.

    Более того, итоговое отставание от чемпиона «Антверпена» составило 11 очков. Да и вообще, игра «Брюгге» вызывала немалые вопросы.

    В своем предыдущем контрольном поединке команда потерпела поражение. Клуб уступил на своем поле нидерландскому АЗ (1:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив три раза проиграл и дважды победил, а значит у него довольно заурядная форма.

    «Орхус»

    Команда заняла третье место в чемпионате Дании прошлого сезона. «Орхус» отстал от чемпиона «Копенгагена» на восемь очков, и от второго «Норшелланна» — на четыре балла.

    В новом сезоне клуб постарается не только преуспеть в чемпионате, но и показать себя в Лиге конференций. Потенциал у команды позволяет ей на это на рассчитывать.

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  • Сегодня

    • Новый сезон датской Суперлиги стартовал как раз на прошлых выходных. В первом туре гости обыграли на своем поле «Вайле» (1:0) с минимальным счетом.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия из семи поединков кряду при четырех победах и трех ничьих, так что демонстрирует отличную форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брюгге», коэффициент на победу которой равен 1,56. Успех «Орхуса» оценивается в 5,75, ничья — в 4,15.

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    В трех из четырех последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,89.

    Еще один вариант ставки — «Орхус» не проиграет за 2,42, ведь семи последних матчах гости не потерпели ни одного поражения.

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    «Брюгге» — «Орхус»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Брюгге» с беспроигрышной серией «Орхусом»?
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