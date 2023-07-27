В четверг, 27 июля «Брюгге» на своём поле сыграет против «Орхуса». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Брюгге» — «Орхус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюгге»

Команда минувший сезон провела крайне неудачно. «Брюгге» завершил чемпионат Бельгии на скромном четвертом месте.

Более того, итоговое отставание от чемпиона «Антверпена» составило 11 очков. Да и вообще, игра «Брюгге» вызывала немалые вопросы.

В своем предыдущем контрольном поединке команда потерпела поражение. Клуб уступил на своем поле нидерландскому АЗ (1:2).

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В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив три раза проиграл и дважды победил, а значит у него довольно заурядная форма.

«Орхус»

Команда заняла третье место в чемпионате Дании прошлого сезона. «Орхус» отстал от чемпиона «Копенгагена» на восемь очков, и от второго «Норшелланна» — на четыре балла.

В новом сезоне клуб постарается не только преуспеть в чемпионате, но и показать себя в Лиге конференций. Потенциал у команды позволяет ей на это на рассчитывать.

Новый сезон датской Суперлиги стартовал как раз на прошлых выходных. В первом туре гости обыграли на своем поле «Вайле» (1:0) с минимальным счетом.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия из семи поединков кряду при четырех победах и трех ничьих, так что демонстрирует отличную форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брюгге», коэффициент на победу которой равен 1,56. Успех «Орхуса» оценивается в 5,75, ничья — в 4,15.

В трех из четырех последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,89.

Еще один вариант ставки — «Орхус» не проиграет за 2,42, ведь семи последних матчах гости не потерпели ни одного поражения.