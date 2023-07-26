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    БАТЭ забьет на Кипре?

    «Арис» — БАТЭ. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 26 июля 2023 года

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    БАТЭ в Лиге чемпионов
    В среду, 26 июля кипрский «Арис» на своём поле сыграет против БАТЭ. Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 20:00 по (мск). «Арис» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Июля 2023 года
    Арис Лимасол
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Арис Лимасол 20:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    «Арис»

    «Арис» из Лимассола выиграл титул чемпиона Кипра по итогам сезона 2022/2023. В 36 матчах «бело-зелёные» набрали 74 очка и опередили на три балла АПОЭЛ.

    В прошлом еврокубковом сезоне «Арис» играл в квалификации Лиги конференций, но не смог пройти дальше второго раунда. На этой стадии киприоты проиграли азербайджанскому «Нефтчи» (2:0 — победа дома и 0:3 — проигрыш в гостях).

    Коэффициенты матча Арис Лимасол — БАТЭ

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  • 1.623.855.90Бонус$9500
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    «Арис» — обладатель Суперкубка Кипра-2023. В битве за трофей команда из Лимассола нанесла поражение «Омонии» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Перед стартом в еврокубках «Арис» провёл 5 контрольных встреч. Киприоты обыграли латвийские коллективы «Ауда» (3:0) и «Метта/ЛУ» (3:0), проиграли австрийскому «Штурму» (0:2) и украинскому «Динамо» (0:4), а также сыграли вничью с австрийской «Аустрией» (1:1).

    БАТЭ

    БАТЭ вышел во второй раунд Лиги чемпионов после победы над чемпионом Албании — «Партизани». Первая игра прошла в гостях и завершилась боевой ничьей (1:1).

    Путевку в следующий этап отбора команда из Борисова завоевала в ответной игре. БАТЭ нанёс уверенное поражение «Партизани» со счётом 2:0. В составе белорусского клуба голами отметились Владислав Малькевич и Александр Шестюк.

    В чемпионате Беларуси БАТЭ занимает 4 место. В активе команды 22 очка после 14 туров. От лидеров первенства — «Немана» и «Динамо» Минск — отставание составляет 10 баллов.

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    • Прошлым летом БАТЭ играл во втором раунде Лиги конференций, противостоял беларусам турецкий «Коньяспор». Встреча завершилась победой соперника из Турции (5:0 — по сумме двух матчей).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ариса» можно поставить за 1.64, ничью оценивают в 3.80, а на победу БАТЭ — в 6.10.

    Прогноз: Да, БАТЭ не фаворит пары, возможно и не выиграет матч. Но дать бой сопернику сможет. Можно сыграть на форе белорусского клуба.

    Ставка: Фора БАТЭ (+1) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативный прогноз: Обе команды в последнее время играют результативно, так что вполне вероятно, что футболисты «Ариса» и БАТЭ обменяются голами.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.24.

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    «Арис» — БАТЭ: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. БАТЭ забьет на Кипре?
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