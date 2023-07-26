В среду, 26 июля кипрский «Арис» на своём поле сыграет против БАТЭ. Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 20:00 по (мск). «Арис» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис»

«Арис» из Лимассола выиграл титул чемпиона Кипра по итогам сезона 2022/2023. В 36 матчах «бело-зелёные» набрали 74 очка и опередили на три балла АПОЭЛ.

В прошлом еврокубковом сезоне «Арис» играл в квалификации Лиги конференций, но не смог пройти дальше второго раунда. На этой стадии киприоты проиграли азербайджанскому «Нефтчи» (2:0 — победа дома и 0:3 — проигрыш в гостях).

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«Арис» — обладатель Суперкубка Кипра-2023. В битве за трофей команда из Лимассола нанесла поражение «Омонии» (2:0).

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Перед стартом в еврокубках «Арис» провёл 5 контрольных встреч. Киприоты обыграли латвийские коллективы «Ауда» (3:0) и «Метта/ЛУ» (3:0), проиграли австрийскому «Штурму» (0:2) и украинскому «Динамо» (0:4), а также сыграли вничью с австрийской «Аустрией» (1:1).

БАТЭ

БАТЭ вышел во второй раунд Лиги чемпионов после победы над чемпионом Албании — «Партизани». Первая игра прошла в гостях и завершилась боевой ничьей (1:1).

Путевку в следующий этап отбора команда из Борисова завоевала в ответной игре. БАТЭ нанёс уверенное поражение «Партизани» со счётом 2:0. В составе белорусского клуба голами отметились Владислав Малькевич и Александр Шестюк.

В чемпионате Беларуси БАТЭ занимает 4 место. В активе команды 22 очка после 14 туров. От лидеров первенства — «Немана» и «Динамо» Минск — отставание составляет 10 баллов.

Прошлым летом БАТЭ играл во втором раунде Лиги конференций, противостоял беларусам турецкий «Коньяспор». Встреча завершилась победой соперника из Турции (5:0 — по сумме двух матчей).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ариса» можно поставить за 1.64, ничью оценивают в 3.80, а на победу БАТЭ — в 6.10.

Прогноз: Да, БАТЭ не фаворит пары, возможно и не выиграет матч. Но дать бой сопернику сможет. Можно сыграть на форе белорусского клуба.

Ставка: Фора БАТЭ (+1) с коэффициентом 1.80.

Альтернативный прогноз: Обе команды в последнее время играют результативно, так что вполне вероятно, что футболисты «Ариса» и БАТЭ обменяются голами.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.24.