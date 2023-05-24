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    «Горняки» начнут за здравие

    «Заря» — «Шахтер» Донецк. Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, УПЛ, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Шахтер» Донецк
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    Александр Зубков
    «Заря» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 мая, начало — в 17:00 мск. «Заря» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 24 Мая 2023 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 17:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Заря»

    Луганчане по игре выглядят мощнее всех в чемпионате. Причем нынешней весной команда Патрика фон Лиувена как никогда способна на суперсенсацию.

    Впереди у луганчан три финала, и матч с «горняками» — главный экзамен. Отставание от «горняков» составляет 5 очков, да и в стане «Зари» осознают, что нужно только побеждать.

    Коэффициенты матча Заря — Шахтёр Д

    1X2Новым игрокам
  • 4.054.001.80Бонус$9500
    •

    В своем последнем поединке команда вновь победила. Правда, победа над «Ингульцом» далась луганчанам не так просто (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Отчетную встречу пропустит один из лидеров команды Эдуардо Герреро. Форвард получил неприятную травму как раз в минувшем туре.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, в матче первого круга «Заря» дала знатный бой дончанам (2:2).

    «Шахтер» Донецк

    Команда Игоря Йовичевича пока лидирует в УПЛ. Правда, по игре дончан заметно, что запаса физических сил им явно недостает.

    «Шахтер» Донецк имеет двухочковый гандикап от «Днепра-1». Между тем, играть на удержание «горняки» уж точно не собираются.

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    • В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Шахтер» Донецк с трудом справился с «Вересом» (2:1).

    В последних матчах очень заметно, что игрокам «Шахтера» не хватает свежести. Йовичевич применяет ротацию, но взаимозаменяемость исполнителей не выглядит полной.

    Гости уж точно будут стараться добыть 3 очка. Нет сомнений, что «горняки» будут атаковать с первых минут встречи, к тому же в состав вернется отбывший дисквалификацию хавбек Артем Бондаренко.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.83.

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    На викторию «Зари» дают — 3.94, ничья оценена — в 4.00.

    Потеря Герреро может стоить луганчанам потери остроты в атаке, да и «горняки» имеют более широкую скамейку.

    Наш прогноз — Победа «Шахтера» Донецк в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.

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    «Заря» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. «Горняки» начнут за здравие
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