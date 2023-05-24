«Заря»
Луганчане по игре выглядят мощнее всех в чемпионате. Причем нынешней весной команда Патрика фон Лиувена как никогда способна на суперсенсацию.
Впереди у луганчан три финала, и матч с «горняками» — главный экзамен. Отставание от «горняков» составляет 5 очков, да и в стане «Зари» осознают, что нужно только побеждать.
Коэффициенты матча Заря — Шахтёр Д
В своем последнем поединке команда вновь победила. Правда, победа над «Ингульцом» далась луганчанам не так просто (2:0).
Отчетную встречу пропустит один из лидеров команды Эдуардо Герреро. Форвард получил неприятную травму как раз в минувшем туре.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, в матче первого круга «Заря» дала знатный бой дончанам (2:2).
«Шахтер» Донецк
Команда Игоря Йовичевича пока лидирует в УПЛ. Правда, по игре дончан заметно, что запаса физических сил им явно недостает.
«Шахтер» Донецк имеет двухочковый гандикап от «Днепра-1». Между тем, играть на удержание «горняки» уж точно не собираются.
В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Шахтер» Донецк с трудом справился с «Вересом» (2:1).
В последних матчах очень заметно, что игрокам «Шахтера» не хватает свежести. Йовичевич применяет ротацию, но взаимозаменяемость исполнителей не выглядит полной.
Гости уж точно будут стараться добыть 3 очка. Нет сомнений, что «горняки» будут атаковать с первых минут встречи, к тому же в состав вернется отбывший дисквалификацию хавбек Артем Бондаренко.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.83.
На викторию «Зари» дают — 3.94, ничья оценена — в 4.00.
Наш прогноз — Победа «Шахтера» Донецк в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.