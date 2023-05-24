ЦСКА 1948 сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках финала Кубка Болгарии. Матч пройдет 24 мая, начало — в 19:00 мск. ЦСКА 1948 — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА 1948

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. ЦСКА 1948 сражается за чемпионство с «Лудогорцем».

Армейцы отстают от лидера на 1 пункт. А ведь до конца чемпионата Болгарии осталось всего 3 тура, так что нужен максимальный результат и потеря очков от конкурента.

В своем предыдущем поединке команде не удалось добыть положительный результат. На выезде ЦСКА 1948 расписал мировую с «Черно Море» (1:1).

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Более того, армейцы сейчас переживают крайне сложный период. Последняя виктория была добыта почти месяц назад.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут отсиживаться в тылах. Да и в последнее время команда успешно противостоит «Лудогорцу».

«Лудогорец»

Клуб из Разграда привычно лидирует в чемпионате Болгарии. Команда опережает ближайшего конкурента лишь на один балл.

«Лудогорец» традиционно мощно атакует: 75 мячей в 33 поединках. Да и вообще, по игре команда смотрится очень симпатично.

В предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Лудогорец» дома не смог одолеть ЦСКА София (2:2).

«Лудогорец» даже в чемпионате нередко испытывает сложности. Парни из Разграда побеждают уж слишком натужно.

Гости уж точно будут активно атаковать. «Лудогорец» максимально настроен выиграть все внутренние трофеи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лудогорца» предлагают — 1.76.

На викторию ЦСКА 1948 дают — 4.32, ничья оценена — в 3.92.

«Лудогорец» сильнее и опытнее армейцев , и наверняка начнет встречу с активных атакующих акций.

Наш прогноз — Победа «Лудогорца» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.