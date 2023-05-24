ЦСКА 1948
Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. ЦСКА 1948 сражается за чемпионство с «Лудогорцем».
Армейцы отстают от лидера на 1 пункт. А ведь до конца чемпионата Болгарии осталось всего 3 тура, так что нужен максимальный результат и потеря очков от конкурента.
В своем предыдущем поединке команде не удалось добыть положительный результат. На выезде ЦСКА 1948 расписал мировую с «Черно Море» (1:1).
Более того, армейцы сейчас переживают крайне сложный период. Последняя виктория была добыта почти месяц назад.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут отсиживаться в тылах. Да и в последнее время команда успешно противостоит «Лудогорцу».
«Лудогорец»
Клуб из Разграда привычно лидирует в чемпионате Болгарии. Команда опережает ближайшего конкурента лишь на один балл.
«Лудогорец» традиционно мощно атакует: 75 мячей в 33 поединках. Да и вообще, по игре команда смотрится очень симпатично.
В предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Лудогорец» дома не смог одолеть ЦСКА София (2:2).
«Лудогорец» даже в чемпионате нередко испытывает сложности. Парни из Разграда побеждают уж слишком натужно.
Гости уж точно будут активно атаковать. «Лудогорец» максимально настроен выиграть все внутренние трофеи.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лудогорца» предлагают — 1.76.
На викторию ЦСКА 1948 дают — 4.32, ничья оценена — в 3.92.
Наш прогноз — Победа «Лудогорца» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.