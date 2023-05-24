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    «Лудогорец» быстро возьмет свое

    ЦСКА 1948 — «Лудогорец». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Болгарии, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА 1948 — «Лудогорец»
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    «Лудогорец»
    ЦСКА 1948 сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках финала Кубка Болгарии. Матч пройдет 24 мая, начало — в 19:00 мск. ЦСКА 1948 — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА 1948

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. ЦСКА 1948 сражается за чемпионство с «Лудогорцем».

    Армейцы отстают от лидера на 1 пункт. А ведь до конца чемпионата Болгарии осталось всего 3 тура, так что нужен максимальный результат и потеря очков от конкурента.

    В своем предыдущем поединке команде не удалось добыть положительный результат. На выезде ЦСКА 1948 расписал мировую с «Черно Море» (1:1).

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    Более того, армейцы сейчас переживают крайне сложный период. Последняя виктория была добыта почти месяц назад.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут отсиживаться в тылах. Да и в последнее время команда успешно противостоит «Лудогорцу».

    «Лудогорец»

    Клуб из Разграда привычно лидирует в чемпионате Болгарии. Команда опережает ближайшего конкурента лишь на один балл.

    «Лудогорец» традиционно мощно атакует: 75 мячей в 33 поединках. Да и вообще, по игре команда смотрится очень симпатично.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Лудогорец» дома не смог одолеть ЦСКА София (2:2).

    «Лудогорец» даже в чемпионате нередко испытывает сложности. Парни из Разграда побеждают уж слишком натужно.

    Гости уж точно будут активно атаковать. «Лудогорец» максимально настроен выиграть все внутренние трофеи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лудогорца» предлагают — 1.76.

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    На викторию ЦСКА 1948 дают — 4.32, ничья оценена — в 3.92.

    «Лудогорец» сильнее и опытнее армейцев, и наверняка начнет встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Лудогорца» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    ЦСКА 1948 — «Лудогорец»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. «Лудогорец» быстро возьмет свое
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