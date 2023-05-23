«Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Шабабом» в рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 21:30 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Наср»

Эта команда является одним главных претендентов на чемпионский титул. Сейчас «Аль-Наср» находится на 2 строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Отставание от лидера составляет 3 очка. Так что Криштиану Роналду и компании нужно и самим побеждать, и ждать осечки от конкурента.

В своем последнем поединке команда победила. На выезде «Аль-Наср» сумел одолеть «Аль-Таи» со счетом 0:2.

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Матчи с «Аль-Шабабом» для команды проходят традиционно неудачно. Из 5 очных встреч «Аль-Наср» выиграл лишь однажды.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Терять очки «Аль-Насру» уже просто нельзя.

«Аль-Шабаб»

Эта команда в чемпионате выступает вполне прилично. «Аль-Шабаб» занимает 3 место в турнирной таблице, которое еще необходимо будет удержать.

«Аль-Шабаб» обороняется не лучшим образом. В 27 поединках в сетке ворот команды побывало 26 мячей, что многовато для одного из лидеров чемпионата.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома «Аль-Шабаб» минимально уступил «Аль-Вехде».

Это поражение стало для команды уже вторым кряду. Причем в этих матчах ей даже не удалось отличиться.

«Аль-Шабаб» наверняка будет действовать в расчете на контратаки. Гости попытаются отобрать очки у команды Роналду.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.57.

На викторию «Аль-Шабаба» дают — 4.75, ничья оценена — в 4.00.

«Аль-Наср» явно сильнее соперника , что и постарается наглядно продемонстрировать с первых минут встречи.

Наш прогноз — Победа «Аль-Насра» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.