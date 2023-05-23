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    Команда Роналду начнет без прелюдий

    «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 23 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»
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    Криштиану Роналду
    «Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Шабабом» в рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 21:30 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аль-Наср»

    Эта команда является одним главных претендентов на чемпионский титул. Сейчас «Аль-Наср» находится на 2 строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

    Отставание от лидера составляет 3 очка. Так что Криштиану Роналду и компании нужно и самим побеждать, и ждать осечки от конкурента.

    В своем последнем поединке команда победила. На выезде «Аль-Наср» сумел одолеть «Аль-Таи» со счетом 0:2.

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    Матчи с «Аль-Шабабом» для команды проходят традиционно неудачно. Из 5 очных встреч «Аль-Наср» выиграл лишь однажды.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Терять очки «Аль-Насру» уже просто нельзя.

    «Аль-Шабаб»

    Эта команда в чемпионате выступает вполне прилично. «Аль-Шабаб» занимает 3 место в турнирной таблице, которое еще необходимо будет удержать.

    «Аль-Шабаб» обороняется не лучшим образом. В 27 поединках в сетке ворот команды побывало 26 мячей, что многовато для одного из лидеров чемпионата.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома «Аль-Шабаб» минимально уступил «Аль-Вехде».

    Это поражение стало для команды уже вторым кряду. Причем в этих матчах ей даже не удалось отличиться.

    «Аль-Шабаб» наверняка будет действовать в расчете на контратаки. Гости попытаются отобрать очки у команды Роналду.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Аль-Шабаба» дают — 4.75, ничья оценена — в 4.00.

    «Аль-Наср» явно сильнее соперника, что и постарается наглядно продемонстрировать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Насра» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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    «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на футбол. Команда Роналду начнет без прелюдий
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