«Аль-Наср»
Эта команда является одним главных претендентов на чемпионский титул. Сейчас «Аль-Наср» находится на 2 строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
Отставание от лидера составляет 3 очка. Так что Криштиану Роналду и компании нужно и самим побеждать, и ждать осечки от конкурента.
В своем последнем поединке команда победила. На выезде «Аль-Наср» сумел одолеть «Аль-Таи» со счетом 0:2.
Матчи с «Аль-Шабабом» для команды проходят традиционно неудачно. Из 5 очных встреч «Аль-Наср» выиграл лишь однажды.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Терять очки «Аль-Насру» уже просто нельзя.
«Аль-Шабаб»
Эта команда в чемпионате выступает вполне прилично. «Аль-Шабаб» занимает 3 место в турнирной таблице, которое еще необходимо будет удержать.
«Аль-Шабаб» обороняется не лучшим образом. В 27 поединках в сетке ворот команды побывало 26 мячей, что многовато для одного из лидеров чемпионата.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома «Аль-Шабаб» минимально уступил «Аль-Вехде».
Это поражение стало для команды уже вторым кряду. Причем в этих матчах ей даже не удалось отличиться.
«Аль-Шабаб» наверняка будет действовать в расчете на контратаки. Гости попытаются отобрать очки у команды Роналду.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.57.
На викторию «Аль-Шабаба» дают — 4.75, ничья оценена — в 4.00.
Наш прогноз — Победа «Аль-Насра» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.