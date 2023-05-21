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    «Валенсия» снова забьет «Реалу»?

    «Валенсия» — «Реал». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 21 мая 2023 года

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    «Валенсия» — «Реал»
    В воскресенье, 21 мая, в 35-м туре испанской Примеры «Валенсия» на своем поле сыграет против мадридского «Реала». Поединок стартует 19:30 по мск. «Валенсия» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Мая 2023 года
    Валенсия
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    «Валенсия»

    «Валенсия» еще рискует по итогам сезона опуститься во второй дивизион. За четыре тура до финиша Примеры она с 37 очками идет на 14 строке, оторвавшись от опасной зоны на три пункта.

    Свой финишный отрезок из пяти последних встреч «летучие мыши» проводят весьма неплохо, выиграв три поединка, раз сыграв вничью и потерпев одно фиаско, которое было в гостях от соседа по турнирной таблице «Кадиса» 1:2.

    Коэффициенты матча Валенсия — Реал Мадрид

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    В минувшем туре первенства «оранжево-черные» в выездном поединке смогли переиграть «Сельту» со счетом 2:1, а перед этим поделили очки в родных стенах с «Вильярреалом» 1:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «Валенсия» в чемпионате уступила только в одной игре из шести предыдущих. Помимо нее, в этот период она трижды побеждала и дважды сыграла вничью.

    «Реал»

    В среду «Реал» провел ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов против «Ман Сити» и потерпел крупное гостевое поражение со счетом 0:4, и прекратил борьбу на турнире, так как дома сыграл вничью 1:1.

    В чемпионате Испании «сливочные» уже проиграли борьбу за чемпионство «Барселоне» и теперь только ведут борьбу с «Атлетико» за вторую строку. Сейчас они вторые, опережая конкурента на два очка.

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    • Финишный отрезок в Примере мадридский клуб проводит не лучшим образом. Так, за четыре последние игры он неизменно чередует гостевые фиаско с домашними викториями. В прошлом туре он дома резервным составом одолел 1:0 «Хетафе».

    У «Реала» в рамках чемпионата страны на выезде всего лишь одна виктория за последние пять встреч, еще раз в этот период он сыграл вничью и потерпел аж три поражения.

    Последний раз «Валенсия» обыгрывала «Реал» почти три года тому назад. После того левантийцы проиграли мадридцам четыре матча при одной мировой. Отметим, что «летучие мыши» стабильно забивали «сливочным» в рамках Примеры в девяти последних матчах.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Валенсии» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.50.

    На этот раз также ждем от команд результативных действий, так как каждая из сторон исходя из турнирной ситуации наверняка будет стремиться взять максимум очков.

    А что касаемо исхода, то рискнем в этом поединке поставить на мировой результат.

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    «Валенсия» — «Реал»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. «Валенсия» снова забьет «Реалу»?
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