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    «Барселона» не сможет обыграть «Реал Сосьедад»

    «Барселона» — «Реал Сосьедад». Ставки (к. 3.75) и прогноз на Примеру 20 мая 2023 года

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    «Барселона» — «Реал Сосьедад»
    «Барселона» примет «Реал Сосьедад» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча назначена на 20 мая и начнется в 22:00 мск. «Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Мая 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Барселона»

    Каталонский коллектив, который уже оформил чемпионский титул, может спокойно доигрывать текущий сезон. «Блаугранас» уже стали чемпионами и могут подходить к матчам расслаблено и с некой недооценкой. Для оформления чемпионского титула команде из Барселоны хватило 85 очков.

    «Сине-гранатовые» стали чемпионами за четыре тура до конца чемпионата. Они на данный момент опережают второй «Реал» на 14 пунктов. За 34 игры подопечные Хави смогли 64 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили всего 13 (меньше всех в лиге).

    Коэффициенты матча Барселона — Реал Сосьедад

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    Другие турнире «Барселоне» не задались. Команда из столицы Каталонии проиграла в полуфинале Кубка Испании «Реалу», а из еврокубков вылетела и вовсе на стадии 1/16 финала Лиги Европы, проиграв «Манчестер Юнайтед».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Последние три игры каталонцы выиграли. Повержены были «Эспаньол» (4:2), «Осасуна» (1:0) и «Бетис» (4:0). Лишь до этого «Барселона» проиграла «Райо Вальекано» (1:2).

    «Реал Сосьедад»

    Команда из Сан-Себастьяна продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Пока что делает это успешно. В настоящий момент «Королевский клуб» занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры.

    В активе «бело-голубых» сейчас 62 пункта. Выше они не поднимутся, но главной задачей остается сохранить четвертую позицию, поскольку «Вильярреал» отстает лишь на пять пунктов, а «Бетис» — на семь.

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  • 15/05/2023

    • «Реал Сосьедад» уже давно вылетел из Кубка Испании, уступив как раз «Барселоне», а также смог дойти до 1/8 финала Лиги Европы. Там подопечные Иманоля Альгуасиля проиграли римской «Роме».

    В последней игре «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной» (2:2), а до этого переиграл «Реал» (2:0) и «Осасуну» (2:0). Последнее поражение команды из Сан-Себастьяна датировано еще 15 апреля, когда она уступила «Атлетику» (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Барселону», коэффициент на победу которой равен 1,87.

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    Успех «Реала Сосьедад» оценивается в 4,30, ничья — в 3,75.

    Учитывая, что гостям нужнее, поставим на то, что команды сыграют вничью.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды забьют. Ожидаем результативный футбол.

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    «Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. «Барселона» не сможет обыграть «Реал Сосьедад»
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