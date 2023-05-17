«Флуминенсе» сыграет на своем поле с «Фламенго» в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Бразилии. Матч пройдет 17 мая, начало — в 03:00 мск. «Флуминенсе» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» уже прошел одну стадию Кубка Бразилии. В прошлом раунде команда из Рио обыграла «Пайшанду» с результатом 6:0 по сумме двух поединков.

После 6-ти матчей клуб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 13 очками в активе. Хозяева продемонстрировали отличную игру на старте, затем немного забуксовали, но уже вернулись к победам.

Коллектив забил 12 голов и 5 раз пропустила за 6 встреч, проиграв за этот период только «Форталезе» (2:4). Пропустив два быстрых гола, «Флуминенсе» так и не смогла отыграться.

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В последних четырех поединках во всех турнирах «Флу» не знает поражений при трех победах и одной ничьей, поэтому будет явным фаворитом встречи.

«Фламенго»

«Фламенго» с приключениями прошел предыдущую стадию Кубка Бразилии. После выездного поражения 0:2 от «Маринги» ему удалось разгромить соперника дома со счетом 8:2.

Клуб в нынешнем сезоне выступает неубедительно. В национальном первенстве он занимает лишь девятую строчку с девятью очками после шести туров.

Основная ставка в атаке будет привычно сделана на Габриэля Барбозу. Этот форвард нередко вытаскивает матчи для «Фламенго».

В последних двух поединках, которые пришлись на Серию А, коллектив одержал победы, чем прервал свою безвыигрышную серию в три поединка кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Флуминенсе», коэффициент на победу которого равен 2,19. Успех «Фламенго» оценивается в 2,91, ничья — в 3,45.

Хозяева выиграли три из четырех последних матчей во всех турнирах.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Флуминенсе» выиграет за 2,19.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,96, ведь в трех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.