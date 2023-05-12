«Твенте» сыграет на своем поле с «НЕК Неймеген» в рамках 32-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:00 мск. «Твенте» — «НЕК Неймеген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Твенте»

Эта команда находится на 5 месте в турнирной таблице Эредивизии. «Твенте» уже почти потерял шансы на попадание в топ-4.

«Твенте» чересчур зачастил с ничьими. 10 паритетов в 31 матче — явно многовато для претендента на самые высокие места.

В минувшем туре команда добыла яркую викторию. На выезде «Твенте» учинил разгром скромному «Эммену» (0:3).

Все прогнозы на футбол

Матчи с «НЕК Неймеген» для команды складываются относительно успешно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при 2 неудачах.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Твенте» мотивирован, как минимум, сохранить за собой 5 позицию в таблице.

«НЕК Неймеген»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно посредственно. На данный момент «НЕК Неймеген» пребывает на 10 месте в таблице.

Главной проблемой является слабоватая реализация. В 31 матче чемпионата Нидерландов игроки «НЕК Неймеген» забили всего 41 раз.

Минувший тур чемпионата команда провела не лучшим образом. «НЕК Неймеген» дома уступил «Херенвену» со счетом 2:3.

Последняя победа над «Твенте» случилась еще полтора года назад. Да и вообще, команда слишком часто играет вничью — 14 паритетов.

«НЕК Неймеген» наверняка будет действовать вторым номером. Вот только тягаться со столь сильным соперником гостям будет сложновато.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Твенте» предлагают — 1.45.

На викторию «НЕК Неймеген» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.50.

«Твенте» выглядит на голову сильнее соперника , к тому же явно воспользуется фактором своего поля.

Наш прогноз — Фора «Твенте» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.