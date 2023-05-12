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    Уверенная виктория «Твенте»?

    «Твенте» — «НЕК Неймеген». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Эредивизия, 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Твенте» — «НЕК Неймеген»
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    «Твенте»
    «Твенте» сыграет на своем поле с «НЕК Неймеген» в рамках 32-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:00 мск. «Твенте» — «НЕК Неймеген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 12 Мая 2023 года
    Твенте
  • Энсхеде
    •  Твенте 21:00 НЕК НЕК
  • Неймеген
    •

    «Твенте»

    Эта команда находится на 5 месте в турнирной таблице Эредивизии. «Твенте» уже почти потерял шансы на попадание в топ-4.

    «Твенте» чересчур зачастил с ничьими. 10 паритетов в 31 матче — явно многовато для претендента на самые высокие места.

    В минувшем туре команда добыла яркую викторию. На выезде «Твенте» учинил разгром скромному «Эммену» (0:3).

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    Матчи с «НЕК Неймеген» для команды складываются относительно успешно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при 2 неудачах.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Твенте» мотивирован, как минимум, сохранить за собой 5 позицию в таблице.

    «НЕК Неймеген»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно посредственно. На данный момент «НЕК Неймеген» пребывает на 10 месте в таблице.

    Главной проблемой является слабоватая реализация. В 31 матче чемпионата Нидерландов игроки «НЕК Неймеген» забили всего 41 раз.

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    • Минувший тур чемпионата команда провела не лучшим образом. «НЕК Неймеген» дома уступил «Херенвену» со счетом 2:3.

    Последняя победа над «Твенте» случилась еще полтора года назад. Да и вообще, команда слишком часто играет вничью — 14 паритетов.

    «НЕК Неймеген» наверняка будет действовать вторым номером. Вот только тягаться со столь сильным соперником гостям будет сложновато.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Твенте» предлагают — 1.45.

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    На викторию «НЕК Неймеген» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.50.

    «Твенте» выглядит на голову сильнее соперника, к тому же явно воспользуется фактором своего поля.

    Наш прогноз — Фора «Твенте» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.

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    «Твенте» — «НЕК Неймеген»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Твенте»?
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