«Сеул»
Эта команда находится на 2 месте в турнирной таблице. «Сеул» отстает от лидера «Ульсана» на 8 очков.
Вот только проблемы в обороне никуда не делись. В 11 матчах в воротах «Сеула» побывало уже 13 мячей, что многовато для одного из лидеров.
В минувшем туре команда сумела разжиться лишь одним баллом. Дома «Сеул» не смог переиграть «Чонбук Моторс» (1:1).
Зато до того команда добыла яркую викторию. «Сеул» на выезде не оставил шансов «Сувону», отправив в ворота соперника 3 безответных мяча.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. И соперник слабее, и мотивация приблизиться к лидеру явно присутствует.
«Кванджу»
Эта команда также начала текущий сезон не столь ярко. «Кванджу» пребывает на скромном 7 месте в таблице.
Правда, с атакой у команды дела складываются не так, чтобы очень. В 11 сыгранных поединках она отличилась лишь 13 результативными ударами.
Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Кванджу» дома не смог одолеть «Тэджон Ситизен» (0:0).
Вот уже на протяжении 4 матчей команда не знает радости побед. «Кванджу» чередует поражения с ничьими.
«Кванджу» уж точно будет действовать вторым номером. Вот только проблем в игре команды уйма, да и оборона отнюдь не блещет монолитностью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сеула» предлагают — 2.28.
На викторию «Кванджу» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.38.
Наш прогноз — Победа «Сеула». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.06.