«Сеул» сыграет на своем поле с «Кванджу» в рамках 12-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 9 мая, начало — в 13:30 мск. «Сеул» — «Кванджу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сеул»

Эта команда находится на 2 месте в турнирной таблице. «Сеул» отстает от лидера «Ульсана» на 8 очков.

Вот только проблемы в обороне никуда не делись. В 11 матчах в воротах «Сеула» побывало уже 13 мячей, что многовато для одного из лидеров.

В минувшем туре команда сумела разжиться лишь одним баллом. Дома «Сеул» не смог переиграть «Чонбук Моторс» (1:1).

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Зато до того команда добыла яркую викторию. «Сеул» на выезде не оставил шансов «Сувону», отправив в ворота соперника 3 безответных мяча.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. И соперник слабее, и мотивация приблизиться к лидеру явно присутствует.

«Кванджу»

Эта команда также начала текущий сезон не столь ярко. «Кванджу» пребывает на скромном 7 месте в таблице.

Правда, с атакой у команды дела складываются не так, чтобы очень. В 11 сыгранных поединках она отличилась лишь 13 результативными ударами.

Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Кванджу» дома не смог одолеть «Тэджон Ситизен» (0:0).

Вот уже на протяжении 4 матчей команда не знает радости побед. «Кванджу» чередует поражения с ничьими.

«Кванджу» уж точно будет действовать вторым номером. Вот только проблем в игре команды уйма, да и оборона отнюдь не блещет монолитностью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сеула» предлагают — 2.28.

На викторию «Кванджу» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.38.

Гости имеют заметные проблемы в организации игры , да и вообще, стартовали в чемпионате неудачно.

Наш прогноз — Победа «Сеула». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.06.