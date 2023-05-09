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    Три очка для «Сеула»?

    «Сеул» — «Кванджу». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, К-Лига 1, 9 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сеул» — «Кванджу»
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    «Сеул» сыграет на своем поле с «Кванджу» в рамках 12-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 9 мая, начало — в 13:30 мск. «Сеул» — «Кванджу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 09 Мая 2023 года
    Сеул
  • Сеул
    •  Сеул 13:30 Кванджу Кванджу
  • Кванджу
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    «Сеул»

    Эта команда находится на 2 месте в турнирной таблице. «Сеул» отстает от лидера «Ульсана» на 8 очков.

    Вот только проблемы в обороне никуда не делись. В 11 матчах в воротах «Сеула» побывало уже 13 мячей, что многовато для одного из лидеров.

    В минувшем туре команда сумела разжиться лишь одним баллом. Дома «Сеул» не смог переиграть «Чонбук Моторс» (1:1).

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    Зато до того команда добыла яркую викторию. «Сеул» на выезде не оставил шансов «Сувону», отправив в ворота соперника 3 безответных мяча.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. И соперник слабее, и мотивация приблизиться к лидеру явно присутствует.

    «Кванджу»

    Эта команда также начала текущий сезон не столь ярко. «Кванджу» пребывает на скромном 7 месте в таблице.

    Правда, с атакой у команды дела складываются не так, чтобы очень. В 11 сыгранных поединках она отличилась лишь 13 результативными ударами.

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    • Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Кванджу» дома не смог одолеть «Тэджон Ситизен» (0:0).

    Вот уже на протяжении 4 матчей команда не знает радости побед. «Кванджу» чередует поражения с ничьими.

    «Кванджу» уж точно будет действовать вторым номером. Вот только проблем в игре команды уйма, да и оборона отнюдь не блещет монолитностью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сеула» предлагают — 2.28.

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    На викторию «Кванджу» дают — 3.13, ничья оценена — в 3.38.

    Гости имеют заметные проблемы в организации игры, да и вообще, стартовали в чемпионате неудачно.

    Наш прогноз — Победа «Сеула». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.06.

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    «Сеул» — «Кванджу»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Сеула»?
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