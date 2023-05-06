6 мая «Хоффенхайм» примет «Айнтрахт» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Игра начнется в 16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

За 4 тура до конца чемпионата команда ведет борьбу за выживание в Бундеслиге. «Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице с 29-ю очками в активе и опережает «красную» зону лишь на один балл.

Команда выиграла всего 8 матчей из 30-и в нынешнем сезоне, пропустив 51 гол. У «Хоффенхайма» есть все шансы остаться в лиге, но необходимо побеждать, а в последних матчах у команды с этим не очень.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 2.303.652.90Бонус$9500

В последних трех матчах «Хоффенхайм» дважды проиграл и один раз сыграл вничью, но до этого команда трижды победила. Стоит отметить, что в одном из последних туров команда сыграла вничью с «Баварией» (1:1).

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«Хоффенхайм» безобразно играет на своем поле, занимая предпоследнее место в лиге по этому показателю. Команда выиграла всего 5 матчей из 15-и домашних, но в последних 3-х встречах одержала две виктории.

«Айнтрахт»

Команда еще имеет шансы на попадание в зону еврокубков по итогам сезона. «Айнтрахт» занимает 9-е место в турнирной таблице и отстает от необходимой 6-й строчки на 5 баллов.

Чуть ранее команда имела куда больше возможностей забраться в зону еврокубков, но в последнее время «Айнтрахт» забуксовал. Команда не выигрывала в Бундеслиге уже 9 матчей подряд. За этот период «Айнтрахт» 5 встреч вничью и 4 раза проиграл.

3 мая команда вышла в финал Кубка Германии, обыграв «Штутгарт» (3:2). Команда проигрывала 0:1 после первого тайма, но во втором отрезке смогла забить 3 быстрых гола.

Стоит отметить, что в гостях «Айнтрахт» играет не так здорово, проиграв 4 раза из последних 5-и встречах. Команда выиграла всего 4 матча из 15-и гостевых.

В последней очной встрече «Айнтрахт» одержал победу над «Хоффенхаймом» (4:2), забив 3 гола уже к 29-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.37.

На викторию «Айнтрахта» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.65.

«Хоффенхайм» имеет мотивацию сохранить прописку в Бундеслиге, к тому же у «Айнтрахта» продолжается черная полоса.

Наш прогноз — Победа «Хоффенхайма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Тотал голов 1.5 больше во 2 тайме за 1.85.