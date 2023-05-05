«Майнц» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 мая, начало — в 21:30 мск. «Майнц» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

Команда вновь избавила себя от сражения за выживание. Более того, «Майнц» занимает восьмое место и претендует на попадание в еврокубки, до зоны которых — три очка.

Главным бичом клуба является не самая мощная атака. В 30 поединках игроки «Карнавальщиков» настреляли всего 49 мячей.

Коэффициенты матча Майнц — Шальке 04 1X2Новым игрокам 1.624.005.40Бонус$9500

В своем предыдущем поединке хозяева поля потерпели разгром от «Вольфсбурга» (0:3) на выезде. Причем, перед этим дома ими была бита сама «Бавария» (3:1).

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Вышеуказанная неудача прервала серию коллектива без поражений в три месяца. В итоге данная серия составила 10 поединков кряду.

«Шальке»

Команда вновь борется лишь за выживание. Гельзенкирхенцы осели на предпоследнем 17-м месте в таблице.

В 30 матчах «Шальке» выиграл только в шести матчах. Это, наряду со «Штутгартом» второй худший показатель в нынешнем чемпионате.

В своем предпоследнем поединке команда была разгромлена «Фрайбургом» (0:4). Тем не менее, уже в прошлом туре «Кобальтовые» обыграли «Вердер» (2:1).

В трех последних поединках коллектив одержал две победы при одном поражении, так что он, похоже, находится в неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 1,64. Успех «Шальке» оценивается в 5,28, ничья — в 4,16.

В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,78.

Еще один вариант ставки — «Майнц» не проиграет, и тотал больше 2,5 голов за 1,96, ведь шести последних домашних матчах хозяева не проиграли, а в четырех из шести из них было забито больше 2,5 голов.