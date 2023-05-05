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    Помешает ли «Шальке» еврокубковым надеждам «Майнца»?

    «Майнц» — «Шальке». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Бундеслига, 5 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Шальке»
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    «Майнц» идет на восьмом месте
    «Майнц» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 мая, начало — в 21:30 мск. «Майнц» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Мая 2023 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 21:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    «Майнц»

    Команда вновь избавила себя от сражения за выживание. Более того, «Майнц» занимает восьмое место и претендует на попадание в еврокубки, до зоны которых — три очка.

    Главным бичом клуба является не самая мощная атака. В 30 поединках игроки «Карнавальщиков» настреляли всего 49 мячей.

    Коэффициенты матча Майнц — Шальке 04

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  • 1.624.005.40Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке хозяева поля потерпели разгром от «Вольфсбурга» (0:3) на выезде. Причем, перед этим дома ими была бита сама «Бавария» (3:1).

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    Вышеуказанная неудача прервала серию коллектива без поражений в три месяца. В итоге данная серия составила 10 поединков кряду.

    «Шальке»

    Команда вновь борется лишь за выживание. Гельзенкирхенцы осели на предпоследнем 17-м месте в таблице.

    В 30 матчах «Шальке» выиграл только в шести матчах. Это, наряду со «Штутгартом» второй худший показатель в нынешнем чемпионате.

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    • В своем предпоследнем поединке команда была разгромлена «Фрайбургом» (0:4). Тем не менее, уже в прошлом туре «Кобальтовые» обыграли «Вердер» (2:1).

    В трех последних поединках коллектив одержал две победы при одном поражении, так что он, похоже, находится в неплохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 1,64. Успех «Шальке» оценивается в 5,28, ничья — в 4,16.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,78.

    Еще один вариант ставки — «Майнц» не проиграет, и тотал больше 2,5 голов за 1,96, ведь шести последних домашних матчах хозяева не проиграли, а в четырех из шести из них было забито больше 2,5 голов.

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    «Майнц» — «Шальке»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на футбол. Помешает ли «Шальке» еврокубковым надеждам «Майнца»?
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