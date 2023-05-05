«Ислочь» сыграет на своем поле со «Славией» Мозырь в рамках 7-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 5 мая, начало — в 18:00 мск. «Ислочь» — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

«Ислочь» сражается за попадание в топ-5. Правда, новый чемпионат команда начала скромно, находясь на 7 строчке в таблице.

Зато атака команды традиционно действует результативно. В 5 матчах она настреляла 10 мячей в ворота соперников.

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В минувшем туре чемпионата «Ислочь» проиграл. Команда на выезде уступила «Торпедо-БелАЗу» со счетом 2:1.

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До того «Ислочь» нанесла поражение «Белшине» (2:0). Да и вообще, стабильность результатов у команды здорово хромает.

В этой встрече хозяева наверняка будут активно идти вперед. Терять очки на ровном месте не рекомендуется, да и соперник имеет ряд проблем с игрой.

«Славия» Мозырь

«Славия» Мозырь ходит в середняках лиги. Вот и сейчас команда оккупировала 8 строчку в турнирной таблице.

Особенно убого выглядит атака команды. В 6 матчах чемпионата игроки «Славии» Мозырь настреляли всего 6 мячей.

В минувшем туре чемпионата Белоруссии «Славия» Мозырь потерпела поражение. Дома команда минимально уступила «Торпедо-БелАЗ».

Серия из 3 матчей без побед явно не радует. К тому же игра команды в атаке вызывает ряд вопросов.

«Славия» едет в гости за очками. В прошлом сезоне команда на выезде как раз уверенно переиграла «Ислочь» (0:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ислочи» предлагают — 2.23.

На викторию «Славии» Мозырь дают — 3.12, ничья оценена — в 3.48.

Хозяева вполне прилично выглядят в атаке , стало быть, в родных стенах намерены исключительно победить.

Наш прогноз — Победа «Ислочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.