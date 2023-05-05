«Ислочь»
«Ислочь» сражается за попадание в топ-5. Правда, новый чемпионат команда начала скромно, находясь на 7 строчке в таблице.
Зато атака команды традиционно действует результативно. В 5 матчах она настреляла 10 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Ислочь — Славия Мозырь
В минувшем туре чемпионата «Ислочь» проиграл. Команда на выезде уступила «Торпедо-БелАЗу» со счетом 2:1.
До того «Ислочь» нанесла поражение «Белшине» (2:0). Да и вообще, стабильность результатов у команды здорово хромает.
В этой встрече хозяева наверняка будут активно идти вперед. Терять очки на ровном месте не рекомендуется, да и соперник имеет ряд проблем с игрой.
«Славия» Мозырь
«Славия» Мозырь ходит в середняках лиги. Вот и сейчас команда оккупировала 8 строчку в турнирной таблице.
Особенно убого выглядит атака команды. В 6 матчах чемпионата игроки «Славии» Мозырь настреляли всего 6 мячей.
В минувшем туре чемпионата Белоруссии «Славия» Мозырь потерпела поражение. Дома команда минимально уступила «Торпедо-БелАЗ».
Серия из 3 матчей без побед явно не радует. К тому же игра команды в атаке вызывает ряд вопросов.
«Славия» едет в гости за очками. В прошлом сезоне команда на выезде как раз уверенно переиграла «Ислочь» (0:2).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ислочи» предлагают — 2.23.
На викторию «Славии» Мозырь дают — 3.12, ничья оценена — в 3.48.
Наш прогноз — Победа «Ислочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.