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    «Ислочь» не оставит шансов «Славии»

    «Ислочь» — «Славия» Мозырь. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 5 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ислочь» — «Славия» Мозырь
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    «Ислочь»
    «Ислочь» сыграет на своем поле со «Славией» Мозырь в рамках 7-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 5 мая, начало — в 18:00 мск. «Ислочь» — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 05 Мая 2023 года
    Ислочь
  • Минск
    •  Ислочь 18:00 Славия Мозырь Славия Мозырь
  • Мозырь
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    «Ислочь»

    «Ислочь» сражается за попадание в топ-5. Правда, новый чемпионат команда начала скромно, находясь на 7 строчке в таблице.

    Зато атака команды традиционно действует результативно. В 5 матчах она настреляла 10 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Ислочь — Славия Мозырь

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    В минувшем туре чемпионата «Ислочь» проиграл. Команда на выезде уступила «Торпедо-БелАЗу» со счетом 2:1.

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    До того «Ислочь» нанесла поражение «Белшине» (2:0). Да и вообще, стабильность результатов у команды здорово хромает.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно идти вперед. Терять очки на ровном месте не рекомендуется, да и соперник имеет ряд проблем с игрой.

    «Славия» Мозырь

    «Славия» Мозырь ходит в середняках лиги. Вот и сейчас команда оккупировала 8 строчку в турнирной таблице.

    Особенно убого выглядит атака команды. В 6 матчах чемпионата игроки «Славии» Мозырь настреляли всего 6 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата Белоруссии «Славия» Мозырь потерпела поражение. Дома команда минимально уступила «Торпедо-БелАЗ».

    Серия из 3 матчей без побед явно не радует. К тому же игра команды в атаке вызывает ряд вопросов.

    «Славия» едет в гости за очками. В прошлом сезоне команда на выезде как раз уверенно переиграла «Ислочь» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ислочи» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Славии» Мозырь дают — 3.12, ничья оценена — в 3.48.

    Хозяева вполне прилично выглядят в атаке, стало быть, в родных стенах намерены исключительно победить.

    Наш прогноз — Победа «Ислочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.

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    «Ислочь» — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ислочь» не оставит шансов «Славии»
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