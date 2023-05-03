ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» в плей-оффСенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов завершившегося сезона КХЛ Рики Симон и Сонг ЯдонгЯдонг нокаутировал Симона, Боральо выиграл четвертый бой кряду. Обзор карда UFC Vegas 72 «Торонто» в шестом матче серииДолгожданный четвертьфинал для «Торонто», позор «Бостона», вылет «Колорадо»
    Все новости спорта

    «Рома» обыграет «Монцу»

    «Монца» — «Рома». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 3 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Монца Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Монца» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома»
    В среду, 3 мая, «Монца» в родных стенах сыграет против «Ромы» в 33-м туре итальянской Серии А. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Монца» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2023 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 22:00 Рома Рома
  • Рим
    •

    «Монца»

    Команда из одноименного города проводит отличный для себя сезон, являясь середняком чемпионата в первый год после повышения в классе. В настоящий момент «брианцоли» занимают десятое место в турнирной таблице.

    В активе «бело-красных» 44 пункта. Они уже намного опережают зону вылета, а что касается верхушки таблицы, то максимум, на что может рассчитывать команда из Монцы — это восьмое место.

    Коэффициенты матча Монца — Рома

    1X2Новым игрокам
  • 3.653.152.15Бонус$9500
    •

    Подопечные Раффаэле Палладино в 32 матчах нынешнего сезона отправили 40 мячей в ворота соперников, а в свои пропустили 43. Из Кубка страны команда вылетела уже давно.

    Все прогнозы на Серию А

    Сейчас у «Монцы» серия из трех побед подряда. Она сломила сопротивление «Специи» (2:0), «Фиорентины» (3:2) и «Интера» (1:0). До этого также была ничья с «Удинезе» (2:2) и поражение от «Лацио» (0:2).

    «Рома»

    Римская команда продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент столичный коллектив занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «желто-красных» 57 очков.

    «Волшебная» имеет одинаковое количество очков с «Миланом» и «Интером», также отстает от «Ювентуса» на три пункта и от «Лацио» на четыре балла. Вся борьба за топ-4 еще впереди, но команда из Рима должна побеждать, чтобы улучшить свои шансы.

    Также «волчица» продолжает борьбу в Лиге Европы. Команда из столицы Италии пробилась уже в полуфинал турнира, где сыграет против леверкузенского «Байера». Ранее подопечные Жозе Моуринью прошли «Фейеноорд», «Реал Сосьедад» и «Зальцбург».

  • Территория хаоса. Судьба «Ювентуса» вызывает смятение и гнев у топ-клубов Италии
  • Новый виток самого большого скандала в итальянском футболе со времен Кальчополи
  • 26/04/2023

    • В последней игре «Рома» сыграла вничью против «Милана» (1:1). До этого римляне уступили «Аталанте» (1:3). Лишь перед этим «желто-красные» смогли победить «Удинезе» (3:0).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» выставлен коэффициент 2.20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Триумф «Монцы» оценивается в 3.70, ничья — в 3.20.

    «Рома» сильнее соперника и ей нужнее, поэтому поставим на победу команды Моуринью.

    Также поставим на то, что обе команды в этом противостоянии отметятся забитыми мячами.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хауме Муньяр — Даниэль Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хачанов — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Энди Маррей — Гаэль Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чорич — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Легия — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ширак — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нефтчи — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Судува — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Калев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монца» — «Рома»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. «Рома» обыграет «Монцу»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры