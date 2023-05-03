В среду, 3 мая, «Монца» в родных стенах сыграет против «Ромы» в 33-м туре итальянской Серии А. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Монца» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

Команда из одноименного города проводит отличный для себя сезон, являясь середняком чемпионата в первый год после повышения в классе. В настоящий момент «брианцоли» занимают десятое место в турнирной таблице.

В активе «бело-красных» 44 пункта. Они уже намного опережают зону вылета, а что касается верхушки таблицы, то максимум, на что может рассчитывать команда из Монцы — это восьмое место.

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Подопечные Раффаэле Палладино в 32 матчах нынешнего сезона отправили 40 мячей в ворота соперников, а в свои пропустили 43. Из Кубка страны команда вылетела уже давно.

Все прогнозы на Серию А

Сейчас у «Монцы» серия из трех побед подряда. Она сломила сопротивление «Специи» (2:0), «Фиорентины» (3:2) и «Интера» (1:0). До этого также была ничья с «Удинезе» (2:2) и поражение от «Лацио» (0:2).

«Рома»

Римская команда продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент столичный коллектив занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «желто-красных» 57 очков.

«Волшебная» имеет одинаковое количество очков с «Миланом» и «Интером», также отстает от «Ювентуса» на три пункта и от «Лацио» на четыре балла. Вся борьба за топ-4 еще впереди, но команда из Рима должна побеждать, чтобы улучшить свои шансы.

Также «волчица» продолжает борьбу в Лиге Европы. Команда из столицы Италии пробилась уже в полуфинал турнира, где сыграет против леверкузенского «Байера». Ранее подопечные Жозе Моуринью прошли «Фейеноорд», «Реал Сосьедад» и «Зальцбург».

В последней игре «Рома» сыграла вничью против «Милана» (1:1). До этого римляне уступили «Аталанте» (1:3). Лишь перед этим «желто-красные» смогли победить «Удинезе» (3:0).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» выставлен коэффициент 2.20.

Триумф «Монцы» оценивается в 3.70, ничья — в 3.20.

«Рома» сильнее соперника и ей нужнее, поэтому поставим на победу команды Моуринью.

Также поставим на то, что обе команды в этом противостоянии отметятся забитыми мячами.