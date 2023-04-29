«РБ Лейпциг» в домашнем матче сразится с «Хоффенхаймом» в 30-м туре Бундеслиги. Поединок пройдет 29 апреля и начнется в 16:30 по мск. «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» стремится по итогам сезона добыть билет в Лигу чемпионов. За пять туров до финиша первенства он идет с 51 баллом на пятой позиции, но от нужной четвертой строки отстает всего на два очка.

«Быки» свой финишный отрезок проводят нестабильно. С марта по начало апреля они имели крайне неудачный период, проиграв три игры из четырех в чемпионате и были разгромлены 0:7 «Ман Сити» в ЛЧ.

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Затем они выиграли три встречи подряд и два поединка в этом отрезке пришлись на матчи чемпионата. В своей же последней проведенной игре «красно-белые» потерпели выездное фиаско 0:2 от «Байера».

Календарь и таблица Бундеслиги

На свой территории «Лейпциг» за прошедшие четыре матча смог выиграть в трех из них, причем дважды без пропущенных мячей, и один поединок проиграл.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» с 29 добытыми очками расположился на текущий момент на 14 позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая опасную зону на четыре пункта.

«Деревенские» в минувшем туре первенства на своем поле потерпели фиаско от «Кельна» со счетом 1:3. И тем самым они прервали свою 4-матчевую серию без поражений.

В этом удачном отрезке «сине-белые» сперва добились трех выигрышей, а затем расписали мировую.До этого они не выигрывали на протяжении 13 встреч первенства, уступив в 11 из них.

У «Хоффенхайма» всего лишь одна виктория вне родных стен за последние девять игр при двух мировых результатах и аж шести поражениях.

«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» в трех минувших очных противостояниях, забивая каждый раз сопернику ровно по три мяча за игру, а пропустив всего два.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.40.

На викторию «Хоффенхайма» дают — 7.50, ничья оценена — в 5.00.

«Быки» хоть и нестабильны, но на своем поле исправно набирают очки с командами уровня «Хоффенхайма». А так как между собой эти клубы часто играют результативно, то рекомендуем ставить на такой исход — П1 + ТБ 2,5.

Также прогнозируем, что «деревенские» смогут устоять в первом тайме, но в итоге матч проиграют.