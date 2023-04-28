«Страсбург» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Страсбург» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

Команда ведет отчаянную борьбу за выживание во французской Лиги 1. За 6 туров до конца чемпионата «Страсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице с 32 очками в активе.

У «Бреста», который находится в зоне вылета столько же баллов сколько и у «Страсбурга». Стоит отметить, что команда очень много пропускает — 53 мяча за 32 встречи. Даже в последних матчах «Страсбург» выступил довольно неплохо, но все равно умудрился пропустить 7 голов.

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За последние 5 встреч в Лиге 1 команда выиграла три матча и дважды проиграла. За этот период «Страсбург» забил 11 голов и 7 раз пропустил. В одном из последних матчей команда билась с «Монако» (3:4), ведя в счете по ходу матча.

Все прогнозы на Лигу 1

В следующем туре «Страсбургу» также предстоит встретится с соперником из верхней части турнирной таблице «Лионом», который к тому же находится в прекрасной форме.

В последних 5-и домашних матчах Лиги 1 «Страсбург» выиграл 4 раза и лишь однажды проиграл. До этой серии из побед на своем поле команда не выигрывала при родных трибунах, сыграв 16 встреч.

«Лион»

Команда ведет борьбу за попадание в зону еврокубков по итогам сезона. «Лион» занимает 7-е место в турнирной таблице с 50-ю очками в активе.

Команда отстает от необходимой 5-й строчки на 6 баллов. Стоит отметить, что у «Лиона» все в порядке с результативностью — 50 голов в 32-х матчах сезона при 36-и пропущенных.

За последние 8 матчей в Лиге 1 «Лион» проиграл лишь в матче с «Марселем» (1:2), выиграл 4 встречи и трижды сыграл вничью. В одном из этих матчей команда обыграла «Ланс» (2:1), который входит в тройку лидеров чемпионата Франции.

«Лион» выдает неплохой результат на чужом поле, занимая 6-е место в лиге по этому показателю. Команда выиграла 7 гостевых матчей из 16-и в нынешнем сезоне. К тому же, «Лион» проиграл лишь одну встречу из последних 5-и на чужом поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 2.43.

На викторию «Страсбурга» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.50.

«Страсбург» имеет сверхмотивацию победить и уйти в отрыв от зоны вылета, но «Лион» показывает очень качественный футбол в последнее время.

Наш прогноз — Фора «Страсбурга» 0 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Фора «Лиона» 0 за 1.75.