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    «Страсбург» — «Лион». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Лига 1, 28 апреля 2023 года

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    «Лион» — «Страсбург»
    «Страсбург» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Страсбург» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Апреля 2023 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:00 Лион Лион
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    «Страсбург»

    Команда ведет отчаянную борьбу за выживание во французской Лиги 1. За 6 туров до конца чемпионата «Страсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице с 32 очками в активе.

    У «Бреста», который находится в зоне вылета столько же баллов сколько и у «Страсбурга». Стоит отметить, что команда очень много пропускает — 53 мяча за 32 встречи. Даже в последних матчах «Страсбург» выступил довольно неплохо, но все равно умудрился пропустить 7 голов.

    Коэффициенты матча Страсбург — Лион

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    За последние 5 встреч в Лиге 1 команда выиграла три матча и дважды проиграла. За этот период «Страсбург» забил 11 голов и 7 раз пропустил. В одном из последних матчей команда билась с «Монако» (3:4), ведя в счете по ходу матча.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В следующем туре «Страсбургу» также предстоит встретится с соперником из верхней части турнирной таблице «Лионом», который к тому же находится в прекрасной форме.

    В последних 5-и домашних матчах Лиги 1 «Страсбург» выиграл 4 раза и лишь однажды проиграл. До этой серии из побед на своем поле команда не выигрывала при родных трибунах, сыграв 16 встреч.

    «Лион»

    Команда ведет борьбу за попадание в зону еврокубков по итогам сезона. «Лион» занимает 7-е место в турнирной таблице с 50-ю очками в активе.

    Команда отстает от необходимой 5-й строчки на 6 баллов. Стоит отметить, что у «Лиона» все в порядке с результативностью — 50 голов в 32-х матчах сезона при 36-и пропущенных.

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    • За последние 8 матчей в Лиге 1 «Лион» проиграл лишь в матче с «Марселем» (1:2), выиграл 4 встречи и трижды сыграл вничью. В одном из этих матчей команда обыграла «Ланс» (2:1), который входит в тройку лидеров чемпионата Франции.

    «Лион» выдает неплохой результат на чужом поле, занимая 6-е место в лиге по этому показателю. Команда выиграла 7 гостевых матчей из 16-и в нынешнем сезоне. К тому же, «Лион» проиграл лишь одну встречу из последних 5-и на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Страсбурга» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.50.

    «Страсбург» имеет сверхмотивацию победить и уйти в отрыв от зоны вылета, но «Лион» показывает очень качественный футбол в последнее время.

    Наш прогноз — Фора «Страсбурга» 0 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Фора «Лиона» 0 за 1.75.

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    «Страсбург» — «Лион»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на футбол. Гости приблизятся к зоне Еврокубков в Лиге 1
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