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    «Бетис» и «Реал Сосьедад» много не забьют

    «Бетис» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Примера, 25 апреля 2023 года

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    «Бетис» — «Реал Сосьедад»
    «Бетис» на своем поле сыграет против «Реала Сосьедад» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Апреля 2023 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Бетис»

    «Бетикос» продолжает претендовать на место в зоне Лиги чемпионов. Этот матч будет крайне важен для команды из Севилья, поскольку она сыграет против главного конкурента в споре за четвертое место. В настоящий момент «белые» занимают пятое место в турнирной таблице.

    В активе севильцев сейчас 48 очков. Они на шесть пунктов отстают от «Сосьедада» и на один балл опережают «Вильярреал». Пока еще все в руках и ногах «гелиополитов», но им нужно непременно побеждать в этой игре.

    Коэффициенты матча Бетис — Реал Сосьедад

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    Подопечные Мануэля Пеллегрини уже вылетели из Кубка Испании и Лиги Европы, поэтому полностью сконцентрированы на выступлении в чемпионате страны. В Примере команда в 30 матчах забила 39 мячей, а пропустила 33.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних пять играх испанской Примеры «Бетис» добыл три победы и дважды проиграл. Команда уступила «Осасуне» (2:3), «Кадису» (0:2) и «Атлетико» (0:1), но при этом победила «Эспаньол» (3:1) и «Мальорку» (1:0).

    «Реал Сосьедад»

    Именно команда из Сан-Себастьяна является главным претендентом на четвертое место, которое дает право выступать в Лиге чемпионов. В случае победы в этой игре «Королевский клуб» практически гарантирует себе топ-4.

    В настоящий момент «бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 54 очка. Добраться до «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» будет практически нереально, а вот удержать четвертую позицию вполне по силам.

    Подопечные Иманоля Альгуасиля также продолжают борьбу лишь в чемпионате Испании, поскольку вылетели из Лиги Европы и Кубка страны. В Примере «Реал Сосьедад» в 30 матчах забил 39 мячей, а пропустил лишь 29.

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    • В последней игре «Сосьедад» переиграл «Райо Вальекано» (2:1), а до этого уступил «Атлетику» (0:2). Перед этим команда из Сан-Себастьяна также победила «Хетафе» (2:0) и проиграла «Вильярреалу» (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают совсем небольшим фаворитом противостояния «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 2,25.

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    Успех «Бетиса» оценивается в 3,35, ничья — в 3,40.

    Поставим на то, что поединок примерно равных команд завершится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что команды не забьют три мяча на двоих.

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    «Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 25.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бетис» и «Реал Сосьедад» много не забьют
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