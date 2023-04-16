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    Команды вновь сыграют вничью?

    «Торино» — «Салернитана». Ставка (к. 2.08) и прогноз на чемпионат Италии по футболу 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Салернитана»
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    Алексей Миранчук
    «Торино» сыграет на своем поле против «Салернитаны» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:00 мск. «Торино» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торино»

    Команда находится в середине турнирной таблицы Серии А. «Торино» располагается на 11-й строчке с 38-ю очками, имея лишь теоретически шансы на попадание в зону Еврокубков по итогам сезона.

    Главный минус команды — низкая результативность. «Торино» забил всего 30 голов в 29-и матчах сезона. При этом, команда находится на 8-м месте в Серии А по пропущенным — 35 мячей.

    В последних турах «Торино» не выглядит командой, которая настроена бороться за Еврокубки. В последних 3-х встречах команда крупно уступила «Наполи» (0:4), сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1) и проиграла «Роме» (0:1).

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    Стоит отметить, что основным полузащитником в «Торино» стал российский футболист Алексей Миранчук, который в последнее время не особо заметен, но игрок продолжает держать уровень.

    «Торино» также не лучшим образом действует на своем поле. Команда проиграла 2 последних домашних матча и занимает 13-е место в лиге по этому показателю.

    «Салернитана»

    Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, еще имея теоретические шансы на попадание в зону вылета.

    «Салернитана» выиграла всего 6 матчей из 29-и в нынешнем сезоне. К тому же, команда довольно много пропускает (49 голов), занимая 3-е место с конца в лиге по этому показателю.

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    • В последнее время «Салернитана» удивляет своими результатами. За последние 6 матчей команда ни разу не проиграла, 5 раз сыграла вничью и один раз выиграла. Стоит отметить, что за этот период «Салернитана» сыграла вничью с «Интером» (1:1) и с «Миланом» (1:1).

    «Салернитана» и «Торино» уже встречались в нынешнем сезоне Серии А. В рамка 17-го тура команды разошлись миром (1:1). Игроки «Торино» нанесли 23 удара в сторону ворот, но так и не сумели победить.

    Прогноз и ставка

    На «Торино» в этом матче можно поставить за 1.81, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Ньюкасла» — за 4.90.

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    Обе команды имеют турнирные цели на остаток сезона. Можно предположить, что «Салернитана» и «Торино» сыграют низовой матч и разойдутся миром.

    Ставка — Ничья за 3.55.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал 1-го тайма 1 больше за 2.18.

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    «Торино» — «Салернитана»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. Команды вновь сыграют вничью?
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