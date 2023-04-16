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    Сможет ли «Марсель» разгромить аутсайдера?

    «Марсель» — «Труа». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, Лига 1, 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Труа»
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    Дженгиз Ундер
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 21:45 мск. «Марсель» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Апреля 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 21:45 Труа Труа
  • Труа
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    «Марсель»

    Эта команда традиционно сражается за самые высокие места. Правда, нынешние реалии таковы, что марсельцы находятся лишь на 3 позиции.

    «Марсель» на 2 очка отстает от идущего вторым «Ланса», а от лидера ПСЖ — на все 8. Так что команде срочно нужно побеждать и ждать осечек от конкурентов.

    Коэффициенты матча Марсель — Труа

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    В минувшем туре «Марсель» потерял 2 очка. На выезде команда так и не сумела вскрыть оборону «Лорьяна» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Более того, эта потеря очков стала для марсельцев второй кряду. До того команда расписала мировую еще и с «Монпелье» (1:1).

    В этой встрече хозяевам нужно исключительно атаковать. Да и вообще, из 5 последних поединков с «Труа» марсельцы выиграли четырежды.

    «Труа»

    Эта команда находится в числе отчаянных борцов за выживание. Ныне «Труа» занимает 18 место в турнирной таблице Лиги 1.

    Отставание от спасительной 16 позиции составляет 7 очков. Да и всего лишь 4 победы в 30 матчах — явно маловато.

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    • Минувший тур Лиги 1 принес команде очередное разочарование. «Труа» в родных стенах уступил «Клермону» (0:2).

    Более того, эта коллизия стала для команды второй кряду. А вот последняя виктория случилась еще в начале января.

    «Труа» явно едет в гости с целью побороться хотя бы за ничью. Вот только в такой исход верится едва ли, учитывая проблемы гостей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Труа» дают — 13.00, ничья оценена — в 7.00.

    «Марсель» еще находится в чемпионской гонке, к тому же традиционно успешно играет с «Труа».

    Наш прогноз — Фора «Марселя» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Марсель» — «Труа»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Марсель» разгромить аутсайдера?
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