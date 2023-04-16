«Марсель» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 21:45 мск. «Марсель» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Эта команда традиционно сражается за самые высокие места. Правда, нынешние реалии таковы, что марсельцы находятся лишь на 3 позиции.

«Марсель» на 2 очка отстает от идущего вторым «Ланса», а от лидера ПСЖ — на все 8. Так что команде срочно нужно побеждать и ждать осечек от конкурентов.

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В минувшем туре «Марсель» потерял 2 очка. На выезде команда так и не сумела вскрыть оборону «Лорьяна» (0:0).

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Более того, эта потеря очков стала для марсельцев второй кряду. До того команда расписала мировую еще и с «Монпелье» (1:1).

В этой встрече хозяевам нужно исключительно атаковать. Да и вообще, из 5 последних поединков с «Труа» марсельцы выиграли четырежды.

«Труа»

Эта команда находится в числе отчаянных борцов за выживание. Ныне «Труа» занимает 18 место в турнирной таблице Лиги 1.

Отставание от спасительной 16 позиции составляет 7 очков. Да и всего лишь 4 победы в 30 матчах — явно маловато.

Минувший тур Лиги 1 принес команде очередное разочарование. «Труа» в родных стенах уступил «Клермону» (0:2).

Более того, эта коллизия стала для команды второй кряду. А вот последняя виктория случилась еще в начале января.

«Труа» явно едет в гости с целью побороться хотя бы за ничью. Вот только в такой исход верится едва ли, учитывая проблемы гостей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.20.

На викторию «Труа» дают — 13.00, ничья оценена — в 7.00.

«Марсель» еще находится в чемпионской гонке, к тому же традиционно успешно играет с «Труа» .

Наш прогноз — Фора «Марселя» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.