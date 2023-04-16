«Марсель»
Эта команда традиционно сражается за самые высокие места. Правда, нынешние реалии таковы, что марсельцы находятся лишь на 3 позиции.
«Марсель» на 2 очка отстает от идущего вторым «Ланса», а от лидера ПСЖ — на все 8. Так что команде срочно нужно побеждать и ждать осечек от конкурентов.
Коэффициенты матча Марсель — Труа
В минувшем туре «Марсель» потерял 2 очка. На выезде команда так и не сумела вскрыть оборону «Лорьяна» (0:0).
Более того, эта потеря очков стала для марсельцев второй кряду. До того команда расписала мировую еще и с «Монпелье» (1:1).
В этой встрече хозяевам нужно исключительно атаковать. Да и вообще, из 5 последних поединков с «Труа» марсельцы выиграли четырежды.
«Труа»
Эта команда находится в числе отчаянных борцов за выживание. Ныне «Труа» занимает 18 место в турнирной таблице Лиги 1.
Отставание от спасительной 16 позиции составляет 7 очков. Да и всего лишь 4 победы в 30 матчах — явно маловато.
Минувший тур Лиги 1 принес команде очередное разочарование. «Труа» в родных стенах уступил «Клермону» (0:2).
Более того, эта коллизия стала для команды второй кряду. А вот последняя виктория случилась еще в начале января.
«Труа» явно едет в гости с целью побороться хотя бы за ничью. Вот только в такой исход верится едва ли, учитывая проблемы гостей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.20.
На викторию «Труа» дают — 13.00, ничья оценена — в 7.00.
«Марсель» еще находится в чемпионской гонке, к тому же
Наш прогноз — Фора «Марселя» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.