«Штутгарт»
«Штутгарт» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиге после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка. Отрыв от идущего последним «Шальке» составляет лишь два очка.
«Штутгарт» ждет невероятно сложная концовка сезона. И на данный момент все указывает на то, что эта история вряд ли завершится хэппи-эндом.
Коэффициенты матча Штутгарт — Боруссия Д
В прошлом туре «швабы» одержали гостевую победу над «Бохумом» (2:3), но перед этим у них был ужасный отрезок из 12-ти матчей, по ходу которого они набрали лишь шесть очков.
«Штутгарт» выиграл лишь четыре из 13-ти домашних матчей в рамках Бундеслиги и занимает по этому показателю предпоследнее место.
«Боруссия»
«Боруссия» находится на второй строчке, набрав после 27-ми матчей 56 очков. Отставание от «Баварии» составляет два очка.
«Дортмунд» потерял лидерство после гостевого поражения от «Баварии» (2:4) в начале апреля.
В Мюнхене команда Эдина Терзича ужасно провела первый тайм, пропустив три мяча уже к 23-й минуте.
Вскоре после этого «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв в четвертьфинале «Лейпцигу» (0:2).
В прошлом туре «Боруссия» одержала важную победу над берлинским «Унионом» (2:1), благодаря чему не позволила «Баварии» уйти в отрыв.
«Боруссия» выиграла пять из десяти предыдущих матчей на выезде в рамках Бундеслиги.
Прогноз и ставка
На «Штутгарт» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Боруссии» — за 1.96.
По правде говоря, сомнительно, что «швабы» помогут «Баварии». На данный момент «Штутгарт» не похож на команду, которая способна остановить одного из претендентов на титул.
Ставка — победа «Боруссии» за 1.96.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Боруссии» в обоих таймах за 2.69.