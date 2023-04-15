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    «Боруссия» потеряет очки на поле «Штутгарта»?

    «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд. Ставка (к. 1.96) и прогноз на чемпионат Германии 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд
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    «Боруссия» выиграла пять из десяти предыдущих матчей на выезде в рамках Бундеслиги
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде против «Штутгарта» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Апреля 2023 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиге после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка. Отрыв от идущего последним «Шальке» составляет лишь два очка.

    «Штутгарт» ждет невероятно сложная концовка сезона. И на данный момент все указывает на то, что эта история вряд ли завершится хэппи-эндом.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Боруссия Д

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    В прошлом туре «швабы» одержали гостевую победу над «Бохумом» (2:3), но перед этим у них был ужасный отрезок из 12-ти матчей, по ходу которого они набрали лишь шесть очков.

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    «Штутгарт» выиграл лишь четыре из 13-ти домашних матчей в рамках Бундеслиги и занимает по этому показателю предпоследнее место.

    «Боруссия»

    «Боруссия» находится на второй строчке, набрав после 27-ми матчей 56 очков. Отставание от «Баварии» составляет два очка.

    «Дортмунд» потерял лидерство после гостевого поражения от «Баварии» (2:4) в начале апреля.

    В Мюнхене команда Эдина Терзича ужасно провела первый тайм, пропустив три мяча уже к 23-й минуте.

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    • Вскоре после этого «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв в четвертьфинале «Лейпцигу» (0:2).

    В прошлом туре «Боруссия» одержала важную победу над берлинским «Унионом» (2:1), благодаря чему не позволила «Баварии» уйти в отрыв.

    «Боруссия» выиграла пять из десяти предыдущих матчей на выезде в рамках Бундеслиги.

    Прогноз и ставка

    На «Штутгарт» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Боруссии» — за 1.96.

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    По правде говоря, сомнительно, что «швабы» помогут «Баварии». На данный момент «Штутгарт» не похож на команду, которая способна остановить одного из претендентов на титул.

    Ставка — победа «Боруссии» за 1.96.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Боруссии» в обоих таймах за 2.69.

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    «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. «Боруссия» потеряет очки на поле «Штутгарта»?
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