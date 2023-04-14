«Нафтан» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 4-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 15:00 мск. «Нафтан» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нафтан»

«Нафтан» нынешний сезон начал, как и положено дебютанту — скромно. Сейчас команда оккупировала 7 место в таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 3 сыгранных матчах игроки «Нафтана» забили всего трижды.

В своем последнем поединке «Нафтан» добыл первую викторию в чемпионате. На выезде команда минимально одолела «Энергетик-БГУ».

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«Нафтан» традиционно неудачно противостоит «Минску». Последняя победа над «муниципалами» в официальном матче случилась почти 9 лет назад.

В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Нафтан» постарается, как минимум, добыть один балл.

«Минск»

Минчане нынешний сезон начали довольно прилично. Нынешнее 6 место является вполне логичным, особенно в свете игры, демонстрируемой командой.

«Минск» довольно неплохо действует в плане реализации. В 3 матчах команда смогла отличиться 5 забитыми мячами.

В предыдущем туре «Минск» разжился одним баллом. Дома команда не дала себя обыграть одному из фаворитов чемпионата БАТЭ (2:2).

Два своих последних матча минчане свели вничью. А уж в матче с новичком элиты гости явно постараются встать на победный путь.

Минчане явно будут активны в атаке. Гости наверняка воспользуются своим преимуществом в опыте и умением результативно атаковать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нафтана» предлагают — 2.47.

На викторию «Минска» дают — 2.76, ничья оценена — в 3.42.

«Минск» банально сильнее новичка элиты , к тому же имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Наш прогноз — Победа «Минска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.76. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.