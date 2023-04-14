«Нафтан»
«Нафтан» нынешний сезон начал, как и положено дебютанту — скромно. Сейчас команда оккупировала 7 место в таблице.
Главным бичом команды является слабая атака. В 3 сыгранных матчах игроки «Нафтана» забили всего трижды.
В своем последнем поединке «Нафтан» добыл первую викторию в чемпионате. На выезде команда минимально одолела «Энергетик-БГУ».
«Нафтан» традиционно неудачно противостоит «Минску». Последняя победа над «муниципалами» в официальном матче случилась почти 9 лет назад.
В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Нафтан» постарается, как минимум, добыть один балл.
«Минск»
Минчане нынешний сезон начали довольно прилично. Нынешнее 6 место является вполне логичным, особенно в свете игры, демонстрируемой командой.
«Минск» довольно неплохо действует в плане реализации. В 3 матчах команда смогла отличиться 5 забитыми мячами.
В предыдущем туре «Минск» разжился одним баллом. Дома команда не дала себя обыграть одному из фаворитов чемпионата БАТЭ (2:2).
Два своих последних матча минчане свели вничью. А уж в матче с новичком элиты гости явно постараются встать на победный путь.
Минчане явно будут активны в атаке. Гости наверняка воспользуются своим преимуществом в опыте и умением результативно атаковать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нафтана» предлагают — 2.47.
На викторию «Минска» дают — 2.76, ничья оценена — в 3.42.
«Минск»
Наш прогноз — Победа «Минска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.76. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.