ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ОсимхенОсимхен, Рамуш и еще семь центрфорвардов для «Челси» «Манчестер Сити» — «Бавария»Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию» «Милан» — «Наполи»«Милан» — «Наполи» 1:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Минчане разберутся с «Нафтаном»

    «Нафтан» — «Минск». Прогноз, ставка (к. 2.76) на футбол, чемпионат Белоруссии, 14 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Нафтан» — «Минск»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нафтан»
    «Нафтан» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 4-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 15:00 мск. «Нафтан» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 14 Апреля 2023 года
    Нафтан
  • Новополоцк
    •  Нафтан 15:00 Минск Минск
  • Минск
    •

    «Нафтан»

    «Нафтан» нынешний сезон начал, как и положено дебютанту — скромно. Сейчас команда оккупировала 7 место в таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 3 сыгранных матчах игроки «Нафтана» забили всего трижды.

    В своем последнем поединке «Нафтан» добыл первую викторию в чемпионате. На выезде команда минимально одолела «Энергетик-БГУ».

    Все прогнозы на футбол

    «Нафтан» традиционно неудачно противостоит «Минску». Последняя победа над «муниципалами» в официальном матче случилась почти 9 лет назад.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Нафтан» постарается, как минимум, добыть один балл.

    «Минск»

    Минчане нынешний сезон начали довольно прилично. Нынешнее 6 место является вполне логичным, особенно в свете игры, демонстрируемой командой.

    «Минск» довольно неплохо действует в плане реализации. В 3 матчах команда смогла отличиться 5 забитыми мячами.

  • Трансферный дайджест. 4-10 апреля
  • Фримпонг нарасхват, Ольмо — в Примеру, Влахович, Думфрис и Кекчю — в АПЛ
  • 10/04/2023

    • В предыдущем туре «Минск» разжился одним баллом. Дома команда не дала себя обыграть одному из фаворитов чемпионата БАТЭ (2:2).

    Два своих последних матча минчане свели вничью. А уж в матче с новичком элиты гости явно постараются встать на победный путь.

    Минчане явно будут активны в атаке. Гости наверняка воспользуются своим преимуществом в опыте и умением результативно атаковать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нафтана» предлагают — 2.47.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Минска» дают — 2.76, ничья оценена — в 3.42.

    «Минск» банально сильнее новичка элиты, к тому же имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Победа «Минска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.76. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Айлендерс — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Гремио Бразил
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хуркач — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Штруфф — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рублев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Харри — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Джокович — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нафтан» — «Минск»: прогноз, ставка (2.76), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. Минчане разберутся с «Нафтаном»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры