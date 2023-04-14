«Галатасарай» сыграет на своем поле с «Кайсериспором» в рамках 29-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 20:30 мск. «Галатасарай» — «Кайсериспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Эта команда уверенно лидирует в турецкой Суперлиге. Отрыв от идущего следом «Фенербахче» составляет 6 очков.

Главной проблемой команды является относительно невысокая результативность. Игроки «Галатасарая» в 26 матчах забили 54 мяча.

В минувшем туре стамбульцы добыли очередные 3 очка. Дома был уверенно обыгран экс-клуб Артема Дзюбы «Адана Демирспор» (2:0).

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А вот из Кубка Турции стамбульцы вылетели. «Галатасарай» уступил «Башакшехиру» со счетом 2:3 в матче 1/4 финала.

Матчи с «Кайсериспором» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выигран только 1 при 2 поражениях.

«Кайсериспор»

Эта команда нынешний сезон проводит вполне прилично. Впрочем, «Кайсериспор» вряд ли поднимется выше 4 позиции, ныне находясь на 7 месте.

Главным бичом команды являются тылы. В 27 матчах Суперлиги в свои ворота пропущено уже 40 мячей.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Кайсериспор» дома уверенно переиграл «Умраниеспор» (3:1).

Вот только до того команда вылетела из Кубка Турции. Обидчиком «Кайсериспора» стал грозный «Фенербахче» (4:1).

Гости наверняка постараются зацепиться за очки в Стамбуле. Более того, в матче первого круга команде удалось победить столь авторитетного соперника (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.29.

На викторию «Кайсериспора» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.25.

Стамбульцы на всех парах мчатся к долгожданному чемпионскому титулу, и уж точно будут сверхактивны в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.75.