«Галатасарай»
Эта команда уверенно лидирует в турецкой Суперлиге. Отрыв от идущего следом «Фенербахче» составляет 6 очков.
Главной проблемой команды является относительно невысокая результативность. Игроки «Галатасарая» в 26 матчах забили 54 мяча.
В минувшем туре стамбульцы добыли очередные 3 очка. Дома был уверенно обыгран экс-клуб Артема Дзюбы «Адана Демирспор» (2:0).
А вот из Кубка Турции стамбульцы вылетели. «Галатасарай» уступил «Башакшехиру» со счетом 2:3 в матче 1/4 финала.
Матчи с «Кайсериспором» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выигран только 1 при 2 поражениях.
«Кайсериспор»
Эта команда нынешний сезон проводит вполне прилично. Впрочем, «Кайсериспор» вряд ли поднимется выше 4 позиции, ныне находясь на 7 месте.
Главным бичом команды являются тылы. В 27 матчах Суперлиги в свои ворота пропущено уже 40 мячей.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Кайсериспор» дома уверенно переиграл «Умраниеспор» (3:1).
Вот только до того команда вылетела из Кубка Турции. Обидчиком «Кайсериспора» стал грозный «Фенербахче» (4:1).
Гости наверняка постараются зацепиться за очки в Стамбуле. Более того, в матче первого круга команде удалось победить столь авторитетного соперника (2:1).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 1.29.
На викторию «Кайсериспора» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.25.
Стамбульцы на всех парах мчатся к долгожданному чемпионскому титулу, и уж
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.75.