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    Сдержит ли мощный спурт «Байера» «Юнион»?

    «Байер» — «Юнион». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 13 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Юнион»
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    «Байер» набрал мощный ход
    «Байер» сыграет на своем поле с «Юнионом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Байер» — «Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 13 Апреля 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 22:00 Юнион Юнион
  • Брюссель
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    «Байер»

    «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка. Отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет пять очков.

    Прямо сейчас можно смело заявить, что «Байер» находится в отличной форме. Достаточно взглянуть на его результаты.

    Беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет девять матчей, а победная — семь.

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    Чтобы еще сильнее подтвердить форму леверкузенцев, достаточно сказать, что по ходу этой серии они выиграли на своем поле у «Баварии» (2:1), для которой это поражение стало поводом для смены главного тренера.

    «Юнион»

    «Юнион» проводит весьма продуктивный сезон. Команда сейчас находится на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидера на два очка.

    Вот только пропускает команда частенько. В 32 матчах не самого сильного чемпионата «Юнион» пропустил 38 раз.

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    • В предыдущем своем поединке коллектив не победил. На выезде он сыграл вничью с «Гентом» (1:1).

    Вот уже семь поединков кряду клуб не знает поражений при пяти победах и двух ничьих, так что имеет неплохие шансы как минимум сдержать соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,58. Успех «Юниона» оценивается в 5,63, ничья — в 4,20.

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    В девяти из 11 последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

    Еще один вариант ставки — «Байер» выиграет, и тотал больше 2,5 голов за 2,16, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, и при этом в них было забито больше 2,5 голов.

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    «Байер» — «Юнион»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на футбол. Сдержит ли мощный спурт «Байера» «Юнион»?
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