«Байер»
«Байер» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка. Отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет пять очков.
Прямо сейчас можно смело заявить, что «Байер» находится в отличной форме. Достаточно взглянуть на его результаты.
Беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет девять матчей, а победная — семь.
Чтобы еще сильнее подтвердить форму леверкузенцев, достаточно сказать, что по ходу этой серии они выиграли на своем поле у «Баварии» (2:1), для которой это поражение стало поводом для смены главного тренера.
«Юнион»
«Юнион» проводит весьма продуктивный сезон. Команда сейчас находится на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидера на два очка.
Вот только пропускает команда частенько. В 32 матчах не самого сильного чемпионата «Юнион» пропустил 38 раз.
В предыдущем своем поединке коллектив не победил. На выезде он сыграл вничью с «Гентом» (1:1).
Вот уже семь поединков кряду клуб не знает поражений при пяти победах и двух ничьих, так что имеет неплохие шансы как минимум сдержать соперника.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,58. Успех «Юниона» оценивается в 5,63, ничья — в 4,20.
В девяти из 11 последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.
Еще один вариант ставки — «Байер» выиграет, и тотал больше 2,5 голов за 2,16, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, и при этом в них было забито больше 2,5 голов.