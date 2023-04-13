«Байер» сыграет на своем поле с «Юнионом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Байер» — «Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка. Отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет пять очков.

Прямо сейчас можно смело заявить, что «Байер» находится в отличной форме. Достаточно взглянуть на его результаты.

Беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет девять матчей, а победная — семь.

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Чтобы еще сильнее подтвердить форму леверкузенцев, достаточно сказать, что по ходу этой серии они выиграли на своем поле у «Баварии» (2:1), для которой это поражение стало поводом для смены главного тренера.

«Юнион»

«Юнион» проводит весьма продуктивный сезон. Команда сейчас находится на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидера на два очка.

Вот только пропускает команда частенько. В 32 матчах не самого сильного чемпионата «Юнион» пропустил 38 раз.

В предыдущем своем поединке коллектив не победил. На выезде он сыграл вничью с «Гентом» (1:1).

Вот уже семь поединков кряду клуб не знает поражений при пяти победах и двух ничьих, так что имеет неплохие шансы как минимум сдержать соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 1,58. Успех «Юниона» оценивается в 5,63, ничья — в 4,20.

В девяти из 11 последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

Еще один вариант ставки — «Байер» выиграет, и тотал больше 2,5 голов за 2,16, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, и при этом в них было забито больше 2,5 голов.