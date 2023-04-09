«Лион» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 14:00 мск. «Лион» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент «Лион» находится лишь на 9 месте.

Более того, отставание от искомой 5 позиции составляет 8 очков. Да и выиграла команда лишь 12 поединков из 29.

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В минувшем туре «Лион» добыл сенсационную викторию. На выезде команда минимально одолела лидера ПСЖ.

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После того «ткачи» вылетели из Кубка Франции. В полуфинале лионцы минимально уступили «Нанту».

Вот только последние матчи с бретонцами для «Лиона» — сродни кошмару. 3 последних поединка были проиграны.

«Ренн»

Бретонцы нынешний чемпионат проводят на привычном для себя уровне. Ныне «Ренн» находится на 6 месте в таблице.

Зато оборона команды привычно монолитна. В 29 турах бретонцы пропустили 30 мячей, что совсем чуть больше гола за матч.

Зато минувший тур принес команде разочарование. «Ренн» в родных стенах минимально, но по делу, уступил «Лансу».

Причем до того бретонцы одолели ПСЖ (0:2). Так что стабильности команде явно недостает, и это главная ее проблема.

«Ренн» традиционно успешно противостоит лионцам. К тому же соперник будет не в лучшем психологическом состоянии после вылета из Кубка Франции.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 2.15.

На викторию «Ренна» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.

Лионцы давненько не обыгрывали «Ренн» , и наверняка постараются еще побороться за попадание в топ-5.

Наш прогноз — Победа «Лиона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.