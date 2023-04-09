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    Долгожданная победа «Лиона» над бретонцами?

    «Лион» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига 1, 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ренн»
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    Александр Ляказетт
    «Лион» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 14:00 мск. «Лион» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Апреля 2023 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 14:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Лион»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент «Лион» находится лишь на 9 месте.

    Более того, отставание от искомой 5 позиции составляет 8 очков. Да и выиграла команда лишь 12 поединков из 29.

    Коэффициенты матча Лион — Ренн

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    В минувшем туре «Лион» добыл сенсационную викторию. На выезде команда минимально одолела лидера ПСЖ.

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    После того «ткачи» вылетели из Кубка Франции. В полуфинале лионцы минимально уступили «Нанту».

    Вот только последние матчи с бретонцами для «Лиона» — сродни кошмару. 3 последних поединка были проиграны.

    «Ренн»

    Бретонцы нынешний чемпионат проводят на привычном для себя уровне. Ныне «Ренн» находится на 6 месте в таблице.

    Зато оборона команды привычно монолитна. В 29 турах бретонцы пропустили 30 мячей, что совсем чуть больше гола за матч.

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    • Зато минувший тур принес команде разочарование. «Ренн» в родных стенах минимально, но по делу, уступил «Лансу».

    Причем до того бретонцы одолели ПСЖ (0:2). Так что стабильности команде явно недостает, и это главная ее проблема.

    «Ренн» традиционно успешно противостоит лионцам. К тому же соперник будет не в лучшем психологическом состоянии после вылета из Кубка Франции.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Ренна» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.

    Лионцы давненько не обыгрывали «Ренн», и наверняка постараются еще побороться за попадание в топ-5.

    Наш прогноз — Победа «Лиона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.

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    «Лион» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа «Лиона» над бретонцами?
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