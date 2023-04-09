«Лион»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Правда, на данный момент «Лион» находится лишь на 9 месте.
Более того, отставание от искомой 5 позиции составляет 8 очков. Да и выиграла команда лишь 12 поединков из 29.
Коэффициенты матча Лион — Ренн
В минувшем туре «Лион» добыл сенсационную викторию. На выезде команда минимально одолела лидера ПСЖ.
После того «ткачи» вылетели из Кубка Франции. В полуфинале лионцы минимально уступили «Нанту».
Вот только последние матчи с бретонцами для «Лиона» — сродни кошмару. 3 последних поединка были проиграны.
«Ренн»
Бретонцы нынешний чемпионат проводят на привычном для себя уровне. Ныне «Ренн» находится на 6 месте в таблице.
Зато оборона команды привычно монолитна. В 29 турах бретонцы пропустили 30 мячей, что совсем чуть больше гола за матч.
Зато минувший тур принес команде разочарование. «Ренн» в родных стенах минимально, но по делу, уступил «Лансу».
Причем до того бретонцы одолели ПСЖ (0:2). Так что стабильности команде явно недостает, и это главная ее проблема.
«Ренн» традиционно успешно противостоит лионцам. К тому же соперник будет не в лучшем психологическом состоянии после вылета из Кубка Франции.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 2.15.
На викторию «Ренна» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.
Лионцы
Наш прогноз — Победа «Лиона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.