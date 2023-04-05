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    «Армейцы» в ответке одолеют самарцев

    ЦСКА — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Кубок России, 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Крылья Советов»
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    ЦСКА
    В ответном поединке 1/2 финала Кубка России пути представителей РПЛ ЦСКА сыграет против самарских «Крыльев Советов». Поединок, который пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» 5 апреля, начнется в 19:30 по мск. ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 05 Апреля 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    ЦСКА

    Первый поединок этих команд, который прошел в Самаре, завершился результативной мировой со счетом 2:2. Причем все голы были забиты во второй половине поединка.

    И после той встречи «армейцы» провели два поединка чемпионата страны, выиграв их оба без пропущенных мячей. На своем поле они одолели 1:0 лидирующий «Зенит», а накануне обыграли в Воронеже 2:0 «Факел».

    Коэффициенты матча ЦСКА — Крылья Советов

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    В турнирной таблице РПЛ ЦСКА после 21 проведенного тура с 38 очками расположился на четвертой строке, отставая от третьей позиции на три балла, так что еще вполне может стать призером.

    Напомним, что в четвертьфинале этого кубкового соревнования московский коллектив прошел «Краснодар», обыграв его в родных стенах 3:0 и уступив на выезде 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    Стоит отметить, что «армейцы» выиграли всухую все три официальные домашние игры в этом году.

    «Крылья Советов»

    «Крылышки» же после первого поединка этих команда также провели два матча в чемпионате России, но набрали в них они всего лишь один пункт.

    Этим баллом самарский клуб разжился на прошедших выходных, когда на своем поле поделил очки с «Оренбургом» 1:1, а туром ранее он уступил дома «Ахмату» со счетом 0:1.

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    • В турнирной таблице Премьер-лиги «волжане» с 21 зачетным пунктом находятся на 12 позиции, обходя красную зону только на два балла, так что еще вполне могут понизиться в классе.

    В четвертьфинале «Крылья Советов» прошли московское «Динамо», сыграв в гостях 1:1 и обыграв его дома 2:1. И та виктория стала единственной для самарцев в этом году. После того они трижды сыграли вничью и потерпели такое же количество поражений.

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    Вне родных стен «Крылышки» за прошедшие семь встреч в различных турнирах проиграли в пяти случаях, а также по разу выиграли и сыграли вничью.

    ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в последних пяти домашних встречах. Причем в трех случаях виктории были с разницей в два и более мячей.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 1.75, победа «Крыльев Советов» — 4.94, ничья — 4.14.

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    Проход: ЦСКА — 1.40; «Крыльев Советов» — 2.90.

    Прогнозируем, что «армейцы» вновь на своем поле не будут иметь проблем с самарцами, выиграв у них еще в основное время.

    И ожидаем, что хозяева поля смогут отличиться в воротах соперника более двух раз.

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    ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на футбол. «Армейцы» в ответке одолеют самарцев
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