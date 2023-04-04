В матче 1/4 финала Кубка Германии «Айнтрахт» во Франкфурте примет «Унион». Встреча состоится 4 апреля в 19:00 по мск. «Айнтрахт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

Безвыигрышная серия «орлов» затянулась. Сейчас она насчитывает 7 поединков, 4 из которых завершились поражением.

Также заметно упала результативность «Айнтрахта». В последних пяти поединках у него было забито в общей сложности 3 мяча. Команда смогла забить только в одном из трех последних поединков.

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В прошлом матче хозяева сыграли вничью с «Бохумом» (1:1). Перед этим они проиграли «Наполи» (0:3) в Лиге чемпионов и «Униону» (0:2) в чемпионате. Из ЛЧ команда в итоге вылетела.

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В предыдущих турах Кубка Германии «Айнтрахт» победил «Штутгарт Кикерс» (2:0) и одержал победу над «Дармштадтом» (4:2).

«Унион»

Берлинцы показали неплохие результаты в последних матчах, одержав две победы подряд. Кроме победы над «Айнтрахтом» им удалось добыть викторию над «Штутгартом» со счетом 3:0.

После серии из 5 матчей без побед такие результаты однозначно помогут обрести уверенность в преддверие предстоящего поединка.

Напомним, что ранее «Унион» вылетел из Лиги Европы, так как уступил бельгийскому «Юниону» с общим счетом 3:6.

Что касается Кубка Германии, то на пути «железных» были непростые соперники. Сначала им удалось выбить из турнира «Хайденхайм» (0:2), который сейчас ведет борьбу за выход в Бундеслигу. После была победа над «Вольфсбургом» (2:1).

Прогноз и ставки

Совсем недавно команды провели очный матч и берлинцы одержали сухую победу. Успех они подкрепили очередной более крупной победой. Судя по всему, гости находятся сейчас в неплохой форме.

В пользу «Униона» также говорит его результативность. У «Айнтрахта» этот показатель пока хромает.

На «Айнтрахт» котировка составляет 2.31, на «Унион» — 3.30. На проход в следующий раунд даются цифры 1.68 и 2.25. Рекомендуется взять ставку на проход «Униона».

Как минимум в основное время много голов забито не будет. «Айнтрахт» не в той форме, ну и не даст много шансов «Униону». Это четвертьфинал кубкового турнира — команды будут осторожнее. Ставка — тотал меньше 2 за 2.13.