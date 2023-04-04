«Айнтрахт»
Безвыигрышная серия «орлов» затянулась. Сейчас она насчитывает 7 поединков, 4 из которых завершились поражением.
Также заметно упала результативность «Айнтрахта». В последних пяти поединках у него было забито в общей сложности 3 мяча. Команда смогла забить только в одном из трех последних поединков.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Унион
В прошлом матче хозяева сыграли вничью с «Бохумом» (1:1). Перед этим они проиграли «Наполи» (0:3) в Лиге чемпионов и «Униону» (0:2) в чемпионате. Из ЛЧ команда в итоге вылетела.
В предыдущих турах Кубка Германии «Айнтрахт» победил «Штутгарт Кикерс» (2:0) и одержал победу над «Дармштадтом» (4:2).
«Унион»
Берлинцы показали неплохие результаты в последних матчах, одержав две победы подряд. Кроме победы над «Айнтрахтом» им удалось добыть викторию над «Штутгартом» со счетом 3:0.
После серии из 5 матчей без побед такие результаты однозначно помогут обрести уверенность в преддверие предстоящего поединка.
Напомним, что ранее «Унион» вылетел из Лиги Европы, так как уступил бельгийскому «Юниону» с общим счетом 3:6.
Что касается Кубка Германии, то на пути «железных» были непростые соперники. Сначала им удалось выбить из турнира «Хайденхайм» (0:2), который сейчас ведет борьбу за выход в Бундеслигу. После была победа над «Вольфсбургом» (2:1).
Прогноз и ставки
Совсем недавно команды провели очный матч и берлинцы одержали сухую победу. Успех они подкрепили очередной более крупной победой. Судя по всему, гости находятся сейчас в неплохой форме.
В пользу «Униона» также говорит его результативность. У «Айнтрахта» этот показатель пока хромает.
На «Айнтрахт» котировка составляет 2.31, на «Унион» — 3.30. На проход в следующий раунд даются цифры 1.68 и 2.25. Рекомендуется взять ставку на проход «Униона».
Как минимум в основное время много голов забито не будет. «Айнтрахт» не в той форме, ну и не даст много шансов «Униону». Это четвертьфинал кубкового турнира — команды будут осторожнее. Ставка — тотал меньше 2 за 2.13.