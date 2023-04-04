«Атлетик» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 22:00 мск. «Атлетик» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Команда добралась до полуфинала Кубка Испании, но сейчас «Атлетик» находится не в лучшем положении. Команда из Бильбао проиграла первый матч полуфинала «Осасуне» (0:1) и 4 апреля встретится уже на своем поле.

Первый матч «Атлетик» проиграл в равной борьбе. Можно сказать, что команде не хватило напора, удалось нанести лишь 2 удара в створ ворот.

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После этого поражения «Атлетик» выдал довольно неплохой отрезок в Примере, за 4 матча проиграв лишь «Барселоне» (0:1). Команда дважды сыграла вничью и один раз победила.

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В испанском чемпионате «Атлетик» борется за Еврокубки, отставая от необходимой 6-й строчки на 7 баллов. Стоит отметить, что «Осасуна» является конкурентов и в Примере, команда отстает от «Атлетика» лишь на 2 балла.

В домашних матчах испанской Примеры команда выступает довольно средне, выиграв всего 6 матчей из 14-и. К тому же, «Атлетик» проиграл 3 матча из последних 5-и домашних.

«Осасуна»

Команда провела отличный первый матч против «Атлетика» в полуфинале Кубка Испании. У «Осасуны» получилось победить именно в равной борьбе, команда отлично отыграла в обороне.

«Осасуна» не является результативной командой. В испанской Примере команда забила лишь 22 гола в 27-и встречах. Главное преимущество «Осасуны» — оборона.

В основном команда пропускает не больше одного мяча за игру, но в последних матчах бывали и провалы, как в матче с «Вильярреалом» (0:3). Если вынести за скобки этот матч, то за последние 4 встречи «Осасуна» пропустила всего один мяч.

«Осасуна» и «Атлетик» дважды встречались между собой в 2023 году. В матче 16-го тура Примеры команды разошлись миром (0:0), так и не открыв счет в матче. Сможет ли команда вновь сдержать «Атлетик» и пройти в финал Кубка Испании? В гостевой встрече «Осасуне» будет куда сложнее.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 1.58.

Успех «Осасуны» оценивается в 6.50, ничья — в 3.75.

В испанской Примере «Осасуна» проиграла всего лишь 4 матча из 14-и. Команда способна сдержать натиск «Атлетика» и пройти в финал Кубка Испании.

Наши прогноз и ставка — проход «Осасуны» за 1.90. Еще вариант для ставки — индивидуальный тотал «Атлетика» 1.5 меньше за 1.82.