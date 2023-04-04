В рамках 34-го тура второго испанского дивизиона в «Альбасете» на своем поле сыграет с «Лас-Пальмасом». Поединок состоится 3 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Альбасете» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альбасете»

С 52 набранными очками в 33 проведенных играх «Альбасете» находится в зоне плей-офф, на шестой строке. На первые две позиции коллектив не претендует, а от седьмой оторвался на пять баллов.

У «сырников» всего лишь одно фиаско за последние семь встреч чемпионата. Помимо этого поражения, они добились в данном отрезке еще двух выигрышей и четыре матча свели вничью.

Коэффициенты матча Альбасете — Лас-Пальмас 1X2Новым игрокам 2.653.002.95Фрибет$40

В минувшем туре коллектив поделил очки на выезде с «Сарагосой», сыграв 1:1. И этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до трех встреч, где дважды сыграл вничью при одном фиаско.

Все прогнозы на футбол

«Альбесете» проиграл свою последнюю домашнюю игру, а до этого в родных стенах он не уступал на протяжении семи игр, выиграв в этом отрезке шесть из них.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» с 59 зачетными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблицы второго испанского дивизиона. Отставание от второй строки составляет два балла.

Островитяне в текущем первенстве за 33 проведенные игры потерпели только четыре фиаско, 14 матчей они завершили еще вничью и смогли добыть 15 викторий. Разница мячей составляет 39:22.

Календарь и таблица испанской Примеры

К данной же встрече «желто-синие» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой один поединок проиграли и трижды сыграли вничью. В минувшем туре они дома поделили очки с хихонским «Спортингом» — 1:1.

Вдали от дома в этом розыгрыше Сегунды «Лас-Пальмас» уступил дважды, восемь матчей еще закончил вничью и смог добиться шести выигрышей.

В первом круге «Альбасете» смог нанести «Лас-Пальмасу» поражение на его арене со счетом 2:1. Последние же две игры в Альбасете между этими соперниками сильнейшего не выявили — 0:0 и 1:1. Всего же в четырех из пяти прошлых игр забивали обе команды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альбасете» предлагают — 2.30.

На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.10, ничья оценена — в 2.80.

Оппонентам нужно стремиться брать очки по максимуму, поэтому они должны активно сыграть в атаке и хоть по разу огорчить друг друга.