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    Оппоненты огорчат друг друга забитыми мячами

    «Альбасете» — «Лас-Пальмас». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Испании, 3 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Альбасете» — «Лас-Пальмас»
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    «Альбасете»
    В рамках 34-го тура второго испанского дивизиона в «Альбасете» на своем поле сыграет с «Лас-Пальмасом». Поединок состоится 3 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Альбасете» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Апреля 2023 года
    Альбасете
  • Испания. Сегунда
    •  Альбасете 22:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Альбасете»

    С 52 набранными очками в 33 проведенных играх «Альбасете» находится в зоне плей-офф, на шестой строке. На первые две позиции коллектив не претендует, а от седьмой оторвался на пять баллов.

    У «сырников» всего лишь одно фиаско за последние семь встреч чемпионата. Помимо этого поражения, они добились в данном отрезке еще двух выигрышей и четыре матча свели вничью.

    Коэффициенты матча Альбасете — Лас-Пальмас

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    В минувшем туре коллектив поделил очки на выезде с «Сарагосой», сыграв 1:1. И этим результатом он продлил свою безвыигрышную серию до трех встреч, где дважды сыграл вничью при одном фиаско.

    Все прогнозы на футбол

    «Альбесете» проиграл свою последнюю домашнюю игру, а до этого в родных стенах он не уступал на протяжении семи игр, выиграв в этом отрезке шесть из них.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» с 59 зачетными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблицы второго испанского дивизиона. Отставание от второй строки составляет два балла.

    Островитяне в текущем первенстве за 33 проведенные игры потерпели только четыре фиаско, 14 матчей они завершили еще вничью и смогли добыть 15 викторий. Разница мячей составляет 39:22.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    К данной же встрече «желто-синие» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой один поединок проиграли и трижды сыграли вничью. В минувшем туре они дома поделили очки с хихонским «Спортингом» — 1:1.

    Вдали от дома в этом розыгрыше Сегунды «Лас-Пальмас» уступил дважды, восемь матчей еще закончил вничью и смог добиться шести выигрышей.

    В первом круге «Альбасете» смог нанести «Лас-Пальмасу» поражение на его арене со счетом 2:1. Последние же две игры в Альбасете между этими соперниками сильнейшего не выявили — 0:0 и 1:1. Всего же в четырех из пяти прошлых игр забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альбасете» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.10, ничья оценена — в 2.80.

    Оппонентам нужно стремиться брать очки по максимуму, поэтому они должны активно сыграть в атаке и хоть по разу огорчить друг друга.

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    «Альбасете» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на футбол. Оппоненты огорчат друг друга забитыми мячами
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