Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Вальядолида» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:15 мск. «Реал Мадрид» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 56 очков. Отставание от «Барселоны» составляет уже 12 очков.

И как раз перед паузой на матчи сборных «Реал» проиграл «Барсе» на «Камп Ноу» в рамках чемпионата — 1:2.

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Хави в очередной раз переиграл Карло Анчелотти, после чего в СМИ усилились разговоры о том, что от увольнения из «Королевского клуба» итальянца спасет только победа в Лиге чемпионов.

Примечательно, что незадолго до встречи с «Барселоной» мадридский клуб еще раз выиграл у «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После гостевого погрома со счетом 5:2 «Реал» выиграл у «красных» на «Бернабеу» благодаря голу Карима Бензема.

В текущем сезоне «Реал» ни разу не проигрывал на своем поле в рамках Ла Лиги — восемь побед и четыре ничьи.

«Вальядолид»

«Вальядолид» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 26-ти матчах 28 очков. Отрыв от зоны вылета — всего лишь два очка.

Очевидно, что команды Пачеты ждет непростая борьба за выживание.

«Вальядолид» одержал лишь одну победу в пяти предыдущих турах, выиграв на своем поле у «Эспаньола». А еще на этом отрезке было три пораженя с общим счетом 2:8.

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В контексте же предстоящей встречи с «Реалом» следует обратить внимание на то, что «Вальядолид» проиграл семь из девяти последних матчей Ла Лиги на выезде. Более того, в 13-ти гостевых матчах «Вальядолид» набрал лишь восемь очков и пропустил 25 мячей.

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают за 7.10, а победу «Вальядолида» — за 13.50.

«Реалу» сейчас нужна яркая победа, прежде всего, для того, чтобы понизить градус напряжения в СМИ. Очевидно, что в этом году «Мадрид» не станет чемпионом, но еще одно поражение может заставить президента клуба Флорентино Переса вмешаться в ситуацию.

А игроки «Реала» вряд ли заинтересованы в увольнении Анчелотти. Известно, что у команды отличные отношения с тренером.

Ставка — победа «Реала» + тотал больше 3,5 за 2.26.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Реала» во втором тайме больше 1,5 за 2.01.